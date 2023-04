Si es que en esta isla no se puede vivir. No puede uno salir a la calle sin escuchar esa retahíla de palabras llenas de ces con cedilla, de equis, de eses... ¡Eso por no hablar de que confunden la a con la e! ¡Y la o con la u! Si es que vas a pedir un café con leche y no hay forma de que te entiendan. ¡Tienes que pedir un cafè amb llet! Como si hubiera muchas diferencias: café con leche, cafèèèèèè amb lleeeeeeet... ¿A ustedes les parece que es tan diferente como para no entenderme? Seguro que pido un coffee with milk y me lo sirven al momento. Sin rechistar. Es que no hay escapatoria. Vayas donde vayas, te hablan en la lengua vernácula. En los supermercados, en los restaurantes, en los talleres, en las librerías, en los juzgados, en la mensajería... Nadie conoce la lengua del imperio. Es que ni los chavales. Ahí están, dándole al TikTok y al Wattpad en catalán. ¡Ni una palabra en cristiano! Vale que llevaba treinta años en la isla, pero... ¿No pretenderían que aprendiera aquel idioma del demonio? ¡Eran los aborígenes los que tenían que cambiar su lengua! ¿Que llevaban casi ocho siglos con ella? A él se la refanfinffff... Y entonces la chica que soñaba con ces trencades se despertó.