Viejos conocidos ya saben a quién votar

A veces pienso en los compañeros de clase que me acosaban en el colegio y me los imagino en el presente, convertidos en adultos respetables. Los acosadores se caracterizan por su cobardía, ya que solo atacan al vulnerable, al distinto, al débil. Jamás decían una sola palabra en contra de la autoridad, eran los primeros en ponerse del lado del profesor, en chivarse. Sumisos con el fuerte e implacables con el indefenso. Cuando las cosas se les torcían no dudan en victimizarse y manipular emocionalmente, como esos gatos que, tras degollar a un pajarito, ponen ojitos tiernos. Pienso en esa gente que estuvo a punto de arruinar mi infancia y me pregunto a quién votarán en las próximas elecciones. Bueno, no me lo pregunto, porque lo tengo clarísimo. Están de suerte porque después de varias décadas de orfandad, por fin han encontrado un partido que les sienta como un guante. Serviles con los poderosos, crueles con los vulnerables, altivos y con aires fatuos de señoritos, clasistas, intolerantes con quienes no les dan la razón, además de homófobos y machistas -aunque eso ya se les suponía-. Hace poco estuvo su líder por aquí y dijo que «estábamos acongojados». Lo que faltaba, encima cursi y relamido con el lenguaje. Haber dicho ‘acojonado’, hombre.