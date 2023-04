Si Marlaska durmiera en la furgoneta...

El lunes mientras buscaba en las redes las reacciones de los partidos a la escapada de Fernando Grande-Marlaska a la isla me chocó el silencio del PSOE ibicenco, al que siempre le ha gustado presumir de ministros aunque digan sandeces. Supongo que hasta a ellos les avergonzó la «visita de postureo» del titular de Interior. Porque hay que ser cínico para responder a la angustiosa situación que viven tantos funcionarios destinados a la isla con el corte de mangas de «estamos trabajando en ello», que es lo que se viene a decir cuando te quieres quitar las ‘moscas’ de encima. La falta de una vivienda digna no solo afecta a guardias civiles o policías, por supuesto. Es un drama social que en Ibiza golpea a familias, hacinadas en covachas, jóvenes que ven rotos sus proyectos de vida, pensionistas..., trabajadores del sector público y privado. Pero aun así tengo claro que no se puede destinar obligatoriamente a nadie a ningún sitio para que duerma debajo de un algarrobo. Y que quien penaliza las negativas, debe también ofrecer las soluciones. Lo otro es un abuso de poder indecente. Al menos Marlaska prometió después, en Palma, que en la recta final de la campaña, «en 15 o 20 días», anunciarán «algunas medidas estructurales» para tratar de garantizar un techo a los agentes. ¿De nuevo, humo y espejos? No lo sé, pero no me cabe duda de que si fuesen diputados los que tuviesen que dormir en furgonetas sus ya generosos pluses se los hubieran subido desde el primer día. Su «dignidad» es la que cuenta.