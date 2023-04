La excursión de Marlaska

Los funcionarios pertenecientes al Ministerio de Interior esperaban el pasado lunes, expectantes, el tan ansiado anuncio por parte del ministro de medidas que de una vez por todas eliminaran la terrible discriminación que sufren. La visita de Marlaska hacía presagiar que iba a anunciar a bombo y platillo alguna medida que beneficiara a estos funcionarios. No había duda de que el momento era el idóneo: visita del ministro y periodo electoral; un cóctel perfecto que hacía presagiar que este colectivo tan maltratado, por fin, iba a tener un motivo de alegría.

Lo que no esperaban los funcionarios es que uno de los ministros más polémicos de esta legislatura; recordemos la destitución ilegal del coronel Pérez de los Cobos, el acercamiento de presos de ETA o la polémica sobre las muertes en el asalto a la valla de Melilla; dejaría en Ibiza más decepción que soluciones. Nuestro ministro se paseó por nuestra isla sin ni siquiera escuchar a los sindicatos de funcionarios, manteniendo solo reuniones con altos mandos que, en ningún momento, lógicamente, le iban a reivindicar como lo harían las asociaciones que luchan por una insularidad digna. Mejor que nadie le molestara en su excursión.

Todo el progresismo y cercanía a la gente que desde el Gobierno central se intenta transmitir se pierden cuando se enfrentan a la cruda realidad. Un ministro que visita un lugar donde guardias civiles y policías duermen en furgonetas, donde los funcionarios de prisiones están sufriendo lo indecible por sacar adelante los servicios en el centro penitenciario y donde tiene oficinas con menos del 10% de las plazas cubiertas de atención al público, no puede venir sólo a anunciar que «está trabajando en ello». Es absolutamente vergonzoso su comportamiento y sinceramente, para venir a decir esto, mejor que se hubiera quedado en el ministerio corriendo en la cinta que le pagamos todos los españoles.

A nuestro ministro no le importa que los servicios públicos estatales que el dirige estén en unas condiciones lamentables y que, debido a esto, los servicios que se ofrecen a los ciudadanos sean pésimos. Sus anuncios vacíos han demostrado el absoluto desconocimiento que tiene sobre la situación en nuestra isla, bien porque no se la han contado los responsables de hacerlo, o bien porque no le importan. El anuncio de que van a venir a hacer un estudio físico es simplemente vergonzoso, un insulto para los funcionarios del ministerio. Lo que más le importaba a nuestro ministro era que le vieran paseando y manteniendo reuniones vacías, lo de enfrentarse a la realidad… para otro día.

El señor Marlaska que ha sido uno de los mejores jueces que ha tenido nuestra democracia, lamentablemente, será recordado como uno de los peores ministros de Interior de nuestra historia. Con esta visita se ha ganado a pulso el cabreo de los cientos de funcionarios públicos de interior que han visto como su responsable les ha dejado, una vez más, en la más absoluta miseria laboral. Este es el progresismo del PSOE, este es el progresismo de Marlaska.