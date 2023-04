Los ojos de un niño

Los expertos rechazan el uso de pantallas en los niños pequeños, entre otras cosas, porque reducen su capacidad de sorprenderse. Su cerebro se está formando y recibir tanta estimulación de golpe no es nada beneficioso. A mí a veces me gustaría poder ver de nuevo la isla con esos ojos que no la han visto nunca, tener esa capacidad de sorpresa que tiene un niño de dos años. Muchos días, hastiada por la rutina de hacer siempre los mismos recorridos en coche, intento abstraerme y recordar cómo era la isla cuando llegué y cómo disfrutaba de cada nuevo paraje que descubría. A veces intento traer a la mente la primera vez que recorrí la avenida de España de Vila recién aterrizada. Todo me parecía nuevo. Estaba abierta a percibir cualquier detalle. O la primera vez que entré en Ca n’Anneta, en Sant Carles, porque la mente es caprichosa y fija aleatoriamente unos recuerdos mientras borra otros. No me acuerdo de la primera vez que estuve en es Diari ni de cómo fue mi primer día, pero sí del momento en el que un compañero me sonrió cuando nos presentaron mientras se tocaba el pendiente de la oreja. Me encantaría poder ver la isla con los ojos de mi hijo, todo nuevo por descubrir, sin prejuicios, sin condicionantes, sin ningún tipo de filtro.