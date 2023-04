Las conexiones ibicencas del niño lama

No sé por qué razón, una de las noticias que más me impactaron de niño la leí en una revista del corazón, no recuerdo cual, y me produjo tal fascinación que nunca la he olvidado. Tenía trece años y era adicto a las secciones de ‘curiosidades’, donde aparecían insectos hermafroditas, músicos sin brazos que tocaban con los pies y hoteles de lujo con suites en el interior de iglús. La insólita historia iba en portada y revelaba la vida de Osel Hita, un niño de 14 meses, nacido y criado en las Alpujarras, declarado la reencarnación de un importante maestro tibetano por el Dalai Lama.

El pequeño, rubio y de ojos claros, pero tan español como la jota y el jamón serrano, aparecía en coloridas fotografías con el pelo rapado y la túnica roja y amarilla característica de los monjes tibetanos. Aseguraban que su pequeño cuerpo albergaba el espíritu de Thubten Yeshe, Lama creador del famoso templo de Kopan, en Katmandú, y artífice de la expansión a occidente de esta religión, muy especialmente a través de los hippies, ávidos de nuevos cauces de espiritualidad, probablemente empujados por sus experiencias lisérgicas. Entonces, desconocíamos la conexión ibicenca del niño Osel, pero el hecho de ser el primer occidental en el que se reencarnaba un lama tibetano ya constituía un acontecimiento en sí mismo. Me parecía milagroso que aquella criatura, que se chupaba el dedo gordo como cualquier niño de su edad, hubiese superado todas las pruebas (nadie reveló en qué consistían) de los monjes tibetanos, quedando demostrado sin atisbo de duda que su cuerpo albergaba el espíritu del lama. Igual de increíble me parecía que sus padres lo hubiesen entregado a unos frailes asiáticos que, al mismo tiempo que lo adoraban, pretendían inculcarle su fe y sus estrictas normas. Y, a tenor de las pintas famélicas de dichos maestros, no podía augurársele una vida de diversión y alegrías, precisamente. El caso es que, más allá de algún reportaje ocasional en el que ya se le veía más crecido, no volví a saber del niño lama hasta hace pocos días, cuando Diario de Ibiza publicó la noticia del inminente estreno del documental ‘El reencarnado. Osel, historia de un lama Rinpoché’, obra del escritor y realizador Samaj Moreno. No pude asistir al estreno del documental el pasado viernes en el Teatro España de Santa Eulària, pero buscaré la manera de verlo en cuanto tenga ocasión. Además, una de las principales plataformas de streaming también ha estrenado recientemente una serie documental sobre la misma figura. A través de los contenidos adelantados por la prensa, sin embargo, sí hemos podido acceder a detalles interesantísimos. El primero, que los monjes se lo llevaron de niño a un templo budista en la India, donde estudiaba 16 horas al día toda clase de materias y asignaturas, así como los fundamentos de su religión. Aunque no reniega de esta creencia, se marchó de allí en cuanto fue mayor de edad y se refugió en Ibiza, donde permaneció gozando la vida y disfrutando de su anonimato durante un largo periodo. En segundo lugar, que sus padres, se conocieron en la playa de Benirràs en los años setenta, siendo hippies, y que se marcharon cuando el turismo se expandió por la isla, recluyéndose en las Alpujarras, donde fundaron un templo budista. El propio lama Thubten Yeshe visitó una comunidad hippie ibicenca, establecida en Sant Joan, para difundir su religión. La historia, en todo caso, mantiene un vínculo insólito con aquella Ibiza en la que convivían hippies y payeses, y por la que pasaban estrellas mundiales de rock, lamas y toda clase de personajes increíbles, sin que nadie se enterara. De esa isla singular y libre, por narcotizada y surrealista que fuera, irrumpió un fulgor que es, en buena parte, lo que ha convertido Ibiza en un destino diferente, y del que aún viven múltiples negocios y emporios hoteleros que nada tuvieron que ver con el asunto. Me pregunto qué pensaría de la Ibiza actual aquel lama tibetano, al ver que ya no queda nada de la comunidad hippy que él orientalizó y espiritualizó, y que su recuerdo ha sido comercializado y banalizado hasta la saciedad, ejerciendo un papel meramente decorativo. Lo más probable es que saliera corriendo. O quién sabe, tal vez creara un templo en una villa de lujo y vendiese cursos de espiritualidad a millonarios para financiar nuevos monasterios en Oriente, donde su religión no se viviera con frivolidad. La historia de Osel, tampoco sé por qué, me recuerda a la de la propia isla en el último medio siglo. Extraordinaria al principio y fallida después; como un soufflé que crece y luego se desploma. @xescuprats