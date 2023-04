No más que pan y circo en Sant Antoni

El alcalde de Sant Antoni debe estar cerca de batir algún récord Guinness de tragar sapos. Al margen de los dedazos a Sonitec (tan bien dados que no ha tenido más remedio que empezar a pedir presupuestos a otras empresas), de los controles de circulación de quads por caminos rurales (imposible, afirmó… salvo en Mallorca) y de la regulación del tráfico de Sant Rafel (ese que dice que se ha reducido milagrosamente un 52%, aunque los vecinos le culpan de estar liándola porque su invento «no funciona»), ahora resulta que su proyecto estrella de este mandato, el mural multicolor de Okuda, es otro bluf que, de momento, no ha tenido más remedio que envainarse. Hasta los todopoderosísimos empresarios del West le han tenido que hacer entrar en razón. Pobre criatura. Tan escaso es su legado que durante la presentación de su candidatura (esa con tufillo a famiglia siciliana), el presidente del PP, José Vicente Marí Bosó, gran economista pero orador de triste figura, sólo pudo destacar la abundancia de pan y circo del mandato de Serra. Porque donde haya fiestas (no verbenas, que son de pueblo) organizadas por la concejalía de Sujétame el Gin Tónic, para qué preocuparse de la cultura, de la vivienda social, de la eliminación de barreras arquitectónicas…