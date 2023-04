Falta poco más de un mes para que tengamos nuevas elecciones a nivel de España, éstas municipales, autonómicas (excepto en Andalucía, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Cataluña), y de los órganos de gobierno insulares. Serán el día 28 de mayo, domingo, y la campaña electoral dará comienzo el día 12 de mayo, viernes. Podrán votar los ciudadanos españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral de residentes, y que no estén privados por sentencia judicial firme de su derecho de sufragio. Por lo tanto, no lo podrán hacer los que estén inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero, pero sí pudiendo hacerlo éstos para las elecciones a los parlamentos autonómicos. Además, en las elecciones municipales (aplicable esto también a las elecciones al Consell de Formentera, ya que esta isla es un único municipio), también podrán votar, y ser votados, los ciudadanos extranjeros residentes en España pero que pertenezcan a la Unión Europea y que hayan manifestado su voluntad de votar aquí, así como aquellos otros ciudadanos extranjeros de otros países en los cuales se permita votar a los españoles en sus elecciones municipales, y ello de acuerdo con lo previsto en los respectivos tratados inter-estatales (en 1992 se modificó por ley el artículo 13.2 de la Constitución española de 1978, la hoy vigente, introduciendo el sufragio pasivo de los referidos extranjeros en las elecciones municipales españolas).

Somos muchos los que estamos muy decepcionados con el ambiente político, y especialmente con lo que nos muestra la prensa a diario sobre casos de corrupción relacionados con políticos de todos los colores y niveles, y especialmente al ver el goteo continuo de sentencias judiciales condenatorias que van dictando los tribunales contra aquellos, y otras personas de su entorno; a pesar de ello, es lícito pensar que la mayoría de políticos, de todos los partidos, y sus respectivos colaboradores, son honrados y eficientes.

Muchos también pensamos que es imprescindible un cambio legislativo urgente y profundo que permita regenerar el ambiente político, y que los ciudadanos de a pie volvamos a tener confianza y respeto con nuestros representantes.

Pero, ¿qué dice, resumidamente, la legislación actual sobre todos estos asuntos?.

La vigente Constitución Española de 1978 (CE), ya citada, en su artículo 1º dispone que España es un Estado social y democrático de Derecho, cuya forma política es la Monarquía parlamentaria. Propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Según el diccionario, el sistema democrático de gobierno de un Estado se define como «aquel en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes elegidos libremente por los ciudadanos de forma periódica».

En un sistema democrático se distinguen tres poderes. En España, éstos son los siguientes:

a) El legislativo, que es el que aprueba las leyes, aquí las Cortes Generales, o parlamento español, formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado; pero también, y para cada comunidad autónoma, por su respectivo parlamento autonómico. Estos órganos legislativos están formados por sus diputados o senadores, u otras denominaciones según cual sea la comunidad autónoma, elegidos por los ciudadanos.

b) El ejecutivo, formado por el Gobierno central; o por los Gobiernos autonómicos, para cada una de sus Comunidades Autónomas. Unos y otros responden de sus decisiones ante sus respectivos parlamentos.

El presidente del gobierno central, después de cada elecciones generales, tendrá que tener la confianza del Congreso de Diputados, por mayoría absoluta o simple. En este caso, será nombrado por el Rey como presidente. Si esto no se consiguiera en el plazo de dos meses, el Rey disolvería las Cortes Generales y convocaría nuevas elecciones generales.

El presidente del Gobierno nombra y cesa libremente a los ministros de su gobierno.

c) El judicial, formado por los juzgados y tribunales, los cuales son independientes de los otros dos poderes referidos.

Nuestra Constitución (CE), al tratar el poder judicial (título VI, artículo 117 y siguientes), establece que los magistrados y jueces son los integrantes de ese poder judicial, y aquellos son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Estas características son importantísimas para el buen funcionamiento de la justicia, sin embargo hay algunos hechos que nos deben hacer reflexionar. Son, entre otros, los siguientes:

1) El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno de los magistrados y jueces. Está formado por 21 miembros (el presidente del Tribunal Supremo, y 20 juristas de reconocido prestigio). De éstos, 12 de ellos serán precisamente jueces o magistrados, pero los otros 8, son a propuesta del Congreso de los Diputados (4 de ellos) y del Senado (los otros 4), debiendo ser todos ellos abogados u otros juristas con más de quince años de ejercicio de su profesión.

2) El Tribunal Constitucional (TC), que no forma parte del Poder Judicial, es el intérprete supremo de la Constitución. Está formado por 12 miembros, con un mandato de 9 años para cada uno de ellos, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres años. Estos miembros del TC deben ser ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos, o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. Son nombrados por el Rey a propuesta del Congreso de Diputados (4), del Senado (4), del Gobierno de España (2), y del CGPJ (2), acorde con lo dispuesto en el artículo 159.1 CE.

Por lo tanto, ya tenemos injerencias de poderes (el legislativo y el ejecutivo) sobre otro poder (el judicial). En este sentido, es muy triste observar la situación actual de imposibilidad de renovación parcial de los miembros del CGPJ por desavenencias entre los dos partidos políticos mayoritarios en España. Este tipo de injerencias de un poder sobre otro, es incomprensible e inaceptable. Es éste un argumento más para pensar que es urgente y necesaria la renovación parcial de nuestra CE, en este aspecto y en otros. A juicio de quien firma este escrito, todos los miembros del CGPJ deberían elegirse por los representantes de los diferentes sectores del ámbito judicial (Colegios de abogados y de procuradores; asociaciones de magistrados, de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia, etc), de entre sus propios miembros, debidamente ponderado cada sector profesional que actúa en este ámbito en función del número de sus propios componentes, y sin ninguna intervención de los partidos políticos, ni directamente, ni a través del poder legislativo.

Pero, ¿qué representantes nuestros se elegirán en España el próximo 28 de mayo?

En las elecciones municipales podremos participar 35,5 millones de electores (España tiene ahora 47,6 millones de habitantes), de los cuales 415.000 no son ciudadanos españoles pero que pueden votar aquí. Elegiremos a más de 67.000 concejales, en los 8.131 municipios en que está organizado nuestro país. De éstos, 67 son de las Illes Balears, de los cuales la isla de Formentera es un único municipio; la isla de Ibiza tiene 5; la de Menorca, 8; y la de Mallorca, 53.

En las elecciones autonómicas de las 12 Comunidades Autónomas en las que habrá elecciones, más las asambleas de Ceuta y de Melilla, podremos votar 18,5 millones de electores, de los que 1,055 millones son ciudadanos españoles pero que residen en el extranjero.

Además de las referidas elecciones, también las hay ese día, a las Juntas Generales de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; a los Consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza; a los siete Cabildos insulares canarios; al Consejo General del Valle de Arán; y a las entidades locales de ámbito inferior al municipio.

En cuanto a la regulación legal de todo tipo de elecciones en España (generales, autonómicas, locales, y al parlamento europeo) lo encontramos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). En ésta se regula la Administración Electoral, que tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral, y del principio de igualdad. Esta Administración la integran la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales provinciales, las Juntas Electorales de zona, y en su caso, las Juntas Electorales de cada Comunidad Autónoma. También las Mesas electorales (formada cada una de ellas por un presidente y dos vocales, designados por sorteo público entre los propios electores de esa misma mesa electoral). Aquellas Juntas se constituyen para cada proceso electoral, y están formadas por magistrados y/o por catedráticos de Derecho, o de Ciencias Políticas, o de Sociología, o juristas de reconocido prestigio.

Pero, ¿cuántos concejales tiene que tener cada municipio?. En la referida LOREG se contemplan tres sistemas electorales.

Uno, los municipios que funcionan en régimen de Concejo Abierto, en los cuales los residentes, reunidos en Asamblea Vecinal, toman las decisiones que correspondería al Pleno del Ayuntamiento, y eligen directamente al alcalde por sistema mayoritario. En España hay aproximadamente 950 municipios que funcionan con este sistema.

Dos, sistema de listas abiertas y régimen mayoritario. Se aplica a los municipios con menos de 250 electores y que no sigan el régimen de Concejo Abierto. En ellos, cada partido o agrupación podrá presentar una lista como máximo de tres nombres si el municipio tiene menos de 100 residentes (estos tendrán tres únicos concejales en su Ayuntamiento, y uno de estos tres será el alcalde), o de cinco nombres si tiene más de 100 y menos de 250 (estos tendrán cinco concejales en total en su Ayuntamiento, siendo el alcalde uno de estos cinco). Cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos entre los candidatos proclamados en los municipios de hasta 100 residentes, o a un máximo de cuatro en los de más de 100 y menos de 250. Serán proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta completar el número total de concejales a elegir en función de la población. En caso de empate se dirimirá por sorteo.

Tres, del régimen general o sistema d’Hont. En él, cada término municipal constituye una circunscripción electoral, y se elige el siguiente número de concejales para cada uno de ellos: De 251 a 1000 residentes, 7 concejales.

De 1001 a 2000: 9

De 2001 a 5000: 11

De 5001 a 10000: 13

De 10001 a 20000: 17

De 20001 a 50000: 21

De 50001 a 100000: 25

De 100.001 en adelante, un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par.

Aquí el sistema de elección de los concejales es el mismo utilizado con las elecciones generales, y consiste en ordenar, de mayor a menor, los votos obtenidos para cada partido político, descartándose las candidaturas que hayan obtenido menos del cinco por ciento de los votos válidos.

Por último señalar el caso de las elecciones en las llamadas entidades locales menores. Es el caso de entidades separadas integradas dentro de un municipio, como pueden ser parroquias, pedanías, aldeas, caseríos, o similares. Estas actúan como personas jurídicas públicas independientes, aunque no son autónomas ya que no pueden separarse del municipio al que pertenecen. En estos casos, la entidad se podrá organizar a través de un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa (alcalde pedáneo o presidente, por ejemplo) y una junta vecinal, o siguiendo el sistema de concejo abierto. En este caso, el municipio o equivalente no tendría concejales.