I si li feim un Tortosa?

La parròquia s’ha espantat una mica perquè es veu que el líder de la ultradreta hispànica ha decidit organitzar un míting a Eivissa en dia tan assenyalat com Sant Jordi, Dia del Llibre, Diada Nacional de la Llengua Catalana, Dia dels Enamorats. Quasi res! Immediatament, han sortit tota casta d’idees sobre què es podria fer per posar de manifest el disgust amb la tria d’Abascal. Entre aquestes propostes, emperò, no n’he trobat una que particularment trob de les més efectives: fer un Tortosa.

A Tortosa va començar -imaginem-ho així i quedarà força més poètic- el declivi final de la formació anticatalanista Ciutadans. Ciutadans és un partit polític que es troba a cures intensives i que probablement no superarà les pròximes eleccions. Ara mateix hi ha una desbandada de dirigents i de militants de base cap al PP (alguns també cap al PSOE) i cap a Vox. Sense la qüestió no resolta de l’autodeterminació de Catalunya, Ciutadans no hauria medrat mai de la vida. Aquest partit va néixer, inicialment, per fer la guitza al procés de normalització de l’ús de la llengua catalana (bàsicament, a l’àmbit educatiu; a la resta encara no s’hi ha posat ningú prou seriosament). Com que hi havia algunes classes en català, els nacionalistes més radicals del Principat varen organitzar això de Ciutadans. La missió: evitar que el català esdevingués una llengua mínimament parlada i escrita en aquesta part del món.

En el moment àlgid de la que alguns ja anomenen Dècada Sobiranista (DS), les “forces vives” espanyolistes varen posar tots els ous al cistell de Ciutadans. Per això varen arribar a tenir trenta-sis diputats al Parlament de Catalunya, i varen xuclar tota la saba del PSC-PSOE i del PP. El Círculo Ecuestre, el Foment del Treball i tota l’espanyoleria dels barris alts barcelonins -així com la dels barris més populars- varen donar suport exclusiu a Ciutadans. Al mateix temps, algú va arribar a pensar (no sé si va ser Ribera o Arrimadas) que d’aquí en podia sortir una opció jacobina i “liberal” (eps!) per al conjunt del Regne d’Espanya.

La Dècada Sobiranista culmina en el referèndum de 2017 (el Primer d’Octubre) i la Declaració d’Independència (feta pel Parlament de Catalunya el 27 d’octubre i no realitzada pel govern, que no va comptar amb els mitjans -o amb la fe- per dur-la a terme). Al voltant d’aquestes dates, i en les immediatament posteriors, els dirigents de Ciutadans es varen prodigar en les seues excursions a “territori hostil”, posant-hi paradetes (a la qual cosa hi tenien i hi tenen tot el dret, tot siga dit de passada), i arrancant llaços grocs (això ja és més dubtós), símbol de l’independentisme català. Ribera i Arrimadas arreu aconseguien allò que volien: que els fessin crits, els tirassin ous o els fustigassin al carrer. Ja tenien el martirologi preparat. De cada excursió en sortia el discurs que Catalunya era irrespirable, que no hi havia democràcia, que un partit polític no podia manifestar les seues idees amb tota naturalitat, etcètera. No hi feia res que fossin en una població on el noranta per cent hagués votat independència, en què hi hagués dirigents a la presó o a l’exili, i tota la pesca. Pesava més que un ou havia impactat a la closca d’un militant de Ciutadans o que els havien cridat “botiflers!” a la cara.

Fins que en un lloc determinat, una ciutat de forta militància sobiranista, la capital de les Terres de l’Ebre, Tortosa, varen decidir donar-los l’esquena. Va córrer entre els tortosins la proposta de no fer cap cas de la presència dels líders de Ciutadans a la ciutat. Es tractava no de mostrar cap tipus d’oposició sinó de regar-los en la més absoluta indiferència. De manera que els líders d’aquell partit varen presentar-se a Tortosa, “territori molt i molt hostil”, amb la intenció de rebre agressions verbals (i, a ser possible, també físiques), però passaren per la ciutat i ningú no els va dir res. No hi va haver crits contra ells, ni agressions, ni mostres de rebuig. Ningú no els va fer cas. Com si no els coneguessin. Els futurs cadàvers polítics varen sortir de la ciutat més central (almanco geogràficament) de la Nació Catalana amb la coua entre les cames. Contràriament al que ells pretenien, no havia passat res. Decepció total!

D’aquesta manera d’actuar n’ha quedat l’expressió “fer un Tortosa”. Consisteix a premiar amb la més absoluta indiferència la presència d’algú que t’és hostil i envers qui tu tampoc no tens la més mínima simpatia. Pens que és una bona tàctica. De la mateixa manera que pens que la millor manera de fer vaga és “a la japonesa”, treballant més del compte. Us imaginau una vaga a Educació en què no deixassin sortir els alumnes dels instituts fins les dues de la matinada?

Idò la cosa la trob clara: el Dia dels Enamorats, a la noble Vila d’Eivissa, al líder de l’extrema dreta espanyola se li ha de fer un Tortosa. Ni més ni manco.