“Jóvenes, participemos en política”

Hace un par de días se volvieron muy virales las palabras del joven Helio Roque. Por supuesto que no comparto sus palabras. Si hoy en día tenemos lo que tenemos, es por las generaciones pasadas que salieron a la calle y defendieron los intereses de la mayoría de la ciudadanía, liderados, en la mayoría de casos, por la juventud. Pero se hizo viral por sus palabras equivocadas, siendo criticado por personas que desde su sofá ni siquiera mueven un dedo por hacer de su ciudad un lugar mejor. Al menos, este joven lo hace.

Empiezo así mi artículo porque creo que hoy en día se nos critica a cualquier persona joven por querer participar en política, y si no lo haces, también. La participación política de la gente joven es crucial para la salud de cualquier democracia.

Sin embargo, la apatía y la desconfianza en la política son comunes entre la juventud. Digo desconfianza porque tiendo a pensar que las personas jóvenes no es que no estemos interesadas en política, pero muchas desconfían. Es normal después de ver casos de corrupción, tratos a favor de políticos, desinformación en los medios de comunicación, etc.

En primer lugar, es importante destacar que la participación política no implica solo el participar y formar parte de un partido político. La escuela y la familia son dos de los principales hilos de participación definidos por Roger Hart en 1997. Participar en un club de lectura, de ajedrez, un club deportivo, una tarde de juegos en familia, es participar.

Municipios como Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària son ciudades amigas de la infancia que han impulsado grupos de participación y que los niños, niñas y adolescentes participan de las ideas y programas que el ayuntamiento hace destinados a su edad. Esto es esencial para la toma de decisiones democráticas que afectan a toda la sociedad y a ellas mismas.

Pero yendo más a nivel político, si las personas jóvenes no estamos involucradas en la política, no podemos tener voz en la creación de políticas y en la elección de líderes que nos representen. Además, la participación política puede ser una forma de empoderar a las personas jóvenes y aumentar su confianza en sí mismas.

Las personas jóvenes tenemos una perspectiva única y fresca que puede ayudar a solucionar muchos de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual. A nivel personal, son muchos años que llevo luchando por mejorar la vida diaria de la comunidad a la que pertenezco, ya sea en temas de educación, clubes deportivos, sanidad, etc.

Hace poco me dieron la oportunidad de formar parte de una lista electoral y que una persona confíe en mí para algo tan importante no puede hacerme sentir más orgullosa. A menudo se considera que la política es un terreno para los políticos veteranos, mientras que las personas jóvenes son vistas como inexpertas o no interesadas en la política, pero si no se nos da la oportunidad, nunca tendremos experiencia.

No podréis negar que las personas jóvenes tengamos, en ocasiones, una perspectiva única y valiosa que puede enriquecer la política. Muchos somos expertos y expertas en temas como la tecnología y las redes sociales, que se han vuelto cada vez más importantes en la política moderna. Además, las personas jóvenes a menudo estamos más conectados y conectadas con las tendencias y los problemas actuales.

Por lo tanto, los partidos políticos deben hacer un esfuerzo consciente para incluir a la gente joven, y más si son mujeres, en sus listas electorales ya que esto inspira a otras mujeres jóvenes a querer participar en la política. Esto no solo beneficiaría a los partidos políticos, sino que también fortalecería la democracia en general.

En resumen, las personas jóvenes estamos capacitadas y capacitados para la vida política, porque como se ha dicho anteriormente, la política no es solo de un partido político, sino de la sociedad en sí.

Azahara Peña de la Fuente es secretaria general de las Juventudes Socialistas de Ibiza y número 8 de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Ibiza.