Los que lo prenden y los que lo encienden

No hay consenso posible sobre el peso de cada factor que favorece los incendios forestales: el cambio climático general, la climatología particular, la buena o mala política forestal, la prevención, los medios se extinción disponibles, el estado de opinión en el campo, el efecto de la España vaciada, etcétera. Unas circunstancias pesarán más para unos y otras para otros, en función de razones varias, preelectorales incluidas. Ahora bien, no hay duda de que en la casi totalidad de los casos el origen de un incendio es la acción humana, alguna vez por mero descuido pero en una mayoría de casos por incumplimiento de las normas o por acción directa de la cerilla intencionada.