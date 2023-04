Kennedy i la caeb

El 22 de novembre d’enguany farà 60 anys de l’assassinat a Dallas del president dels Estats Units John F. Kennedy. El magnicidi posa una gota de fel a la dècada prodigiosa dels anys 60 del segle passat. Kennedy és famós per moltes coses, una d’elles és un dels seus lemes: “no preguntis què pot fer Amèrica per tu, pregunta’t què pots fer tu per Amèrica”. Em va venir Kennedy al cap quan vaig veure, el dimecres sant en aquest diari, que la CAEB “exigeix als partits polítics solucions davant els greus perjudicis que causen el problema de mobilitat, d’habitatge i la manca de treballadors a Balears”.

Primer em va sobtar el verb “exigir”—no “demanar”, “proposar” o “plantejar”. Però després vaig pensar que “exigir” ja està bé. L’exigència a tots els nivells és una condició necessària per a una societat que funcioni bé, sobretot l’exigència ben entesa, que comença per un mateix. A més, la patronal és un agent important, però un agent més i com que la resta d’agents econòmics i socials també exigeixen, al final compta la voluntat popular expressada al Parlament.

La CAEB es fixa en tres àrees bàsiques: mobilitat, habitatge i manca de treballadors. És difícil no estar d’acord que el transport públic va molt malament, en general i en temporada en particular. És interessant i encertat també que els empresaris demanin augmentar les llicències de taxi. L’habitatge és segurament el problema més greu de les Illes Balears ara mateix. Però s’ha de distingir entre el problema estructural i el problema conjuntural de l’habitatge pels treballadors que volen venir a treballar en la temporada turística.

Les administracions publiquen han d’atendre el primer problema i fer-ho amb fórmules noves, creant un parc important d’habitatge públic de lloguer i deixant de fer HPO de propietat. Però el problema de l’habitatge pels treballadors de temporada no el pot ni l’ha de solucionar l’administració. L’han de solucionar els empresaris, bé oferint habitatge als treballadors o pagant-los salaris més elevats per a que en trobin a preu de mercat. Igualment, no sembla que la manca de treballadors sigui fruit d’una manca de formació, sinó de salaris no prou alts per compensar les feines. Si es creu en els mercats lliures, la competència i la poca intervenció governamental, s’ha de creure en els mecanisme autocorrectors dels mercats i el principal mecanisme és el preu, el salari en aquest cas.

A les exigències de la CAEB els falta una petita reflexió sobre el model de creixement de les Illes Balears. El turisme permet créixer de manera ràpida, però a la llarga el turisme genera dos problemes. Primer, el turisme és intensiu en mà d’obra i genera molts llocs de treball, però amb salaris relativament baixos. Molta ocupació estacional, però amb salaris baixos i moltes vegades en llocs de treball que només volen cobrir treballadors immigrants.

A més això no depèn de la qualitat de la planta hotelera o de serveis complementaris. Si un hotel de cinc estrelles ocupa cinc vegades més treballadors que un hostal d’una clau, els seus treballadors no guanyen un salari cinc vegades més alt. Un cambrer que serveix ampolles d’aigua a 20€ no guanya 10 vegades més que el que les serveix a dos euros. Aquest fet explica com i perquè les Illes Balears han creat tants llocs de treball, han augmentat tant de població, però han baixat tantes posicions en renda per càpita a Espanya en les últimes dècades.

El segon problema és l’impacte ambiental i social i la congestió. El problema ambiental del turisme és diferent de l’impacte ambiental de la indústria, però així com la indústria a gran escala pot invertir en reduir el seu impacte de soroll o d’emissions, el turisme a gran escala implica, per definició, molta gent a les platges, molts vaixells al mar, molts cotxes a les carreteres, etc. Els sistemes de gestió ambiental de la indústria hotelera —aigua, energia, residus— són molt importants, però només corregeixen una part del problema. L’altra part és l’ocupació massiva del litoral, la privatització de molts espais públics, la congestió, etc.

Tant el primer problema com el segon fan pensar que les Illes Balears tenen un problema seriós de sobrecàrrega: massa gent, massa places, massa cotxes, massa vaixells, massa impacte, on “massa” no és un concepte eteri, teòric. “Massa” vol dir que s’han de tancar places, que ha de venir menys gent, que només amb més transport públic i més formació no es solucionarà el problema i que el sector necessita no menys, sinó més i millor regulació. En definitiva, està bé que la CAEB exigeixi als partits polítics solucions als problemes de mobilitat, formació i habitatge de les Illes Balears.

Estarà bé que altres col·lectius econòmics i socials també formulin les seues exigències de cara a les eleccions de maig. Estaria molt bé que la CAEB i els empresaris en general tenguessin un moment kennedyà i es preguntassin què (més) poden fer per les Illes Balears.

@joanribastur