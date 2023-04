El título resume (a su juicio) la exposición que Michel Mouffe nos ha regalado en el Faro de la Mola…Ni soy crítico, porque no entiendo lo suficiente de arte. Ni puedo ser crítico con Michel porque siento una admiración personal y profesional además de ser amigo. Por lo tanto, les invito a que pasen, vean, juzguen y experimenten aquello que el artista nos ha querido trasmitir en cada capa de su tela que termina en un monocolor fuera de la tabla cromática que conocemos…una capa y otra, así hasta ciento (diría yo) para llegar a un final que a simple vista resulta sencillo, pero donde el pintor nos lega algo de un “passa la vida” con la que está comprometido.

Por ser, era un sábado de gloria, el que sustituyó en su día al sábado santo por aquello de resumir en una tarde de vía crucis (esta vez sin pontífice) los tres días hasta la resurrección bíblica de cristo. Por cierto, ya que estamos en ello, destacar el vía crucis de Formentera, el viernes, aunque no fuera a la hora tercia, ni nona. Pero que resultó un éxito de participantes y público, sin final feliz, porque acaban crucificándole. Allí estaban creyentes, los no practicantes, los no creyentes viendo pasar a ese ‘cristo’ con la cruz a cuestas, recreando las 14 estaciones y un Gólgota improvisado en la plaza de la constitución. Como si fuera la semana santa de Sevilla y con la misma emoción que trasmite la Esperanza en el puente de Triana…donde lloran, agnósticos, ateos, descreídos y (si me dejan mirar por algún agujero) hasta los de Podemos. Es obligado felicitar a todos por ese relato bíblico callejeado como si estuviéramos en la zona vieja de Jerusalén (con la peatonal de Sant Francesc nos conformamos)

Decir que en la expo de Mouffe estaban las autoridades competentes (no podía ser menos, por reconocimiento al artista) Unos, los que siguen en listas con posibilidades de continuar en el ‘machito’…Yo vi por lo menos tres (será que me fui temprano) Otros, para quienes la política ha mostrado su faceta más cruel; ha cumplido su hipotético ciclo y el “aparato”, máximo poder entre congresos, decide prescindir de sus servicios (frase lapidaria) Cara de póker, que no se note el cabreo y una suma y sigue hasta hacer mutis por el foro en lenguaje escénico. Como me gusta el sistema anglosajón. Allí el político depende de sus electores y no de una mesa de cinco ungidos por la ortodoxia que deciden quienes sí y quienes no…