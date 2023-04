Paciente viene de paciencia

El origen de la palabra paciente viene de sufrir y en el caso de Ibiza toma un nuevo sentido porque el enfermo, además de padecer una dolencia tiene que hacer gala de una paciencia que envidiaría el santo Job cuando acude a la sanidad pública. Por si no fuera bastante estar enfermo, la sanidad añade de su parte para fastidiar aún más al ya fastidiado. En la isla, hay 13.575 personas aguardando una cita con el especialista y, de ellas, más de la mitad, supera el tiempo máximo de demora establecido por el Servei Balear de Salut, fijado en 60 días. Aquí somos así, si hay que destacar, se destaca, aunque sea por la cola. Los sufridores de Can Misses son también, junto con los de Manacor, los que más (des)esperan para una intervención quirúrgica: cuatro meses y medio. Que les da tiempo de dos cosas: o de curarse por un milagro o de empeorar y pasarlas canutas. También da para morirse en ese tiempo, pero no quiero pecar de catastrofista que bastante calamitosa es ya la situación. Leo en este diario de mis entretelas que hay 600 asesores (les llaman así porque enchufados queda feo) con sudores fríos en Balears por si mantienen sus sueldazos tras las elecciones. Entre todos, nos cuestan un total de 11,1 millones de euros al año. Pienso que tal vez ese pastizal podría destinarse a mejorar la maltrecha sanidad pública. Lo pienso, pero no lo digo, que luego me llaman demagoga.