El dilema del policia

És comunament acceptat que, si un jutge emet una ordre judicial, posem per cas, per detenir una persona, la policia l’ha d’executar. Està igualment establert, d’una manera legal, quin cos policial ha de dur a terme l’execució de l’ordre judicial. Tot plegat està ben disposat, clarament estipulat i no deixa lloc a gaire marge de dubtes. Això en condicions de normalitat jurídica i política. Però, què ocorre si un jutge emet una ordre que el policia que ha d’executar-la sap, conscientment, que és il·legal? Què ocorre si, a més de ser il·legal, hom pot considerar ulls clucs que resulta il·legítima?

El dilema em porta a una de les obres d’una de les grans pensadores del segle XX: Hannah Arendt. I ho fa, de manera molt clara, a la seua obra Eichmann a Jerusalem. Estudi sobre la banalitat del mal. Del subtítol n’ha quedat el terme “banalitat del mal” (al qual hauríem d’estar més o manco acostumats). Hannah Arendt va ser espectadora en el judici que es va fer al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Se l’acusava d’haver portat a terme la infraestructura per a la “solució final” (és a dir, per a l’Holocaust que va costar la vida a milions de jueus durant la II Guerra Mundial). Eichmann va basar la seua defensa en el fet que complia ordres. Arendt mateixa es mostra, al seu estudi, completament sorpresa per la diferència entre allò que esperava trobar-se i el que es va trobar realment. Ella pensava que hi trobaria un personatge sinistre, terrible, assedegat de sang, antisemita, racista a matar, violent... I hi va trobar una mena de buròcrata, afable, aparentment bona persona, de maneres suaus. Exactament tot el contrari. El criminal de guerra va manifestar-se partidari de l’imperatiu categòric kantià, va dir que ells respectava les lleis que imperaven al seu país en la seua etapa històrica, i que mirava senzillament de comportar-se com un bon funcionari i complir allò que li era manat des de dalt.

Hauria pogut adduir, per exemple, que si s’hagués negat a complir el que se li manava probablement se n’haurien derivat conseqüències molt negatives per a ell mateix, que hauria posat en perill la seua vida, etc, però no ho va fer. Es va limitar a reivindicar el fet de complir la llei i de complir les ordres que li venien de la superioritat. Com se suposa que ha de fer un bon funcionari.

El problema, evidentment, era que les lleis que imperaven a l’Alemanya de l’època eren totalment legals però també il·legítimes. I que complir-les implicava posar-se un mateix en el mateix punt d’il·legitimitat. Naturalment, faig aquesta consideració per no haver d’acostar-me al venerable Kant ni haver d’escriure unes quantes línies (que haurien de ser totalment innecessàries) per entrar en la part ètico-moral de l’assumpte. Hannah Arendt arriba a la conclusió que per cometre barbaritats no fa falta ser cap fanàtic, ni ningú violent, ni especialment radicalitzat en el camp de les idees: basta deixar-se dur pel corrent dominant, sense qüestionar-lo gaire, i, sobretot, sense enfrontar-s’hi.

He agafat un cas extrem, i no comparable amb el que resulta objecte d’aquest article, però ho he fet a posta, perquè de vegades només mostrant un cas extrem es poden entendre les entreteles de casos més quotidians (i, assortadament, també més banals). El dia 28 de març l’eurodiputada Clara Ponsatí va decidir fer un tomb per Barcelona, amb una roda de premsa i un passeig per la ciutat. En tant que eurodiputada, Clara Ponsatí pot anar per tots els estats membres de la Unió Europea sense que ningú, si no ho autoritza el Parlament europeu o és agafada cometent flagrantment un delicte, la pugui detenir. Que no es pot detenir aforats sense que el Parlament que els afora els tregui l’aforament ho saben, els policies. O ho haurien de saber. Que detenir-los com es va fer amb Clara Ponsatí és il·legal també ho deuen saber. Potser alguns d’ells es poden qüestionar que també sigui il·legítim. Des del meu modest punt de vista és les dues coses: il·legal i il·legítim.

Un jutge pot emetre una ordre que sigui manifestament il·legal i il·legítima. Com feien els superiors d’Adolf Eichmann. En aquest cas, què ha de fer el policia que rep l’ordre? Segons la sentència que va condemnar el criminal de guerra nazi, i segons el més elemental sentit comú, en aquest cas el policia està obligat -absolutament obligat- a no complir l’ordre del jutge. I, si la compleix, n’esdevé còmplice.

Haurem de veure, de la detenció de na Ponsatí, què se’n deriva al Parlament europeu (de moment ja s’ha obert el procediment per l’empara que ella hi ha demanat), a la justícia europea (que prou maldecaps té ja amb l’espanyola), al jutjat que n’ordenàs la detenció (puix que no podia ordenar-la, segons la legislació vigent)... i, finalment, quines conseqüències té això per al subinspector dels mossos d’esquadra que efectivament la va detenir. Perquè, certament, complia ordres. Però eren ordres il·legals i il·legítimes.