Vivencia, espectáculo y costumbre

Una de las manifestaciones más relevantes de la Semana Santa son las procesiones que nacieron en el Medievo y proliferaron en los siglo XV y XVI con el espaldarazo del Concilio de Trento y la Contrarreforma, respuesta católica a la Reforma protestante de Lutero. La necesidad de ver para creer es lo que hizo que proliferaran las imágenes y los retablos. Hoy, por lo que parece, seguimos necesitando las mismas apoyaturas físicas que en la Edad Media. El caso es que, con lo mucho que ha llovido desde entonces, en este siglo XXI los desfiles religiosos mantienen una salud excelente. Diría, incluso, que van a más. Crecen las cofradías y tenemos nuevas imágenes. Es un fenómeno desconcertante cuando, en relación a la población que tiene la isla, las iglesias están relativamente vacías. Me pregunto qué motivos existen para que no se corresponda el fervor procesional que vemos con el escaso interés que despiertan en nuestras parroquias otros oficios y cultos, rosarios, tridúos y novenarios. ¿Resultan aburridos? ¿Convendría introducir en ellos una más vistosa escenografía para que la clientela se animara?

La cuestión de fondo está en qué significado tienen en nuestros días, para una gran mayoría, tiempos como la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Son para algunos algo más que un estupendo periodo vacacional? ¿Se han convertido sus celebraciones, para otros muchos, en una mera costumbre? ¿Qué sentido tiene que algunas ciudades utilicen en grandes carteles las procesiones como reclamo turístico? ¿Tendrá que ver con la teatralización que conllevan, toda esa parafernalia de antorchas, tambores, trompetas, imaginería y capirotes? No lo sé. Uno no entiende por qué celebramos con tan exaltada unción y vehemencia la muerte con tantos desfiles dramáticos y luctuosos y no procesionamos festivamente para celebrar la Resurrección. Yo, ¿qué quieren que les diga? Prefiero la imagen victoriosa y esperanzadora del Salvador que tiene Sant Elm en el presbiterio que la imagen vencida de tantísimo crucificado. Quiero pensar que, con el tiempo, las creencias serán menos folclóricas y más íntimas, con reflejo exterior, únicamente, en lo que uno haga o deje de hacer, en aquello de ‘por sus obras los conoceréis’.