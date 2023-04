¿Quieres ir en listas?

Estos días se presentan los candidatos que conformarán las diversas listas para las próximas elecciones, y he recordado cuando hace unos cuantos años, por circunstancias de la vida, viví de cerca el proceso para reclutar personas ‘de relleno’ para completar la lista de un partido pequeño en un municipio de la isla. En estas listas hay empujones para encabezarlas, para los puestos ‘de salida’, pero completar el resto es un suplicio. Nadie quiere significarse ni quiere meterse en problemas. «¿Cómo voy a ir en listas?» dijo uno que era dueño de un bar, «a la que se entere el alcalde, me manda un inspector con una cinta métrica y si una silla se sale del espacio de la terraza, me cae un multazo». «¿Cómo voy a ir en listas?» dijo un pescador, «si se enteran los dueños de los restaurantes del pueblo, dejarán de comprarme las langostas». «¿Cómo voy a ir en listas?» dijo uno que tenía una empresa que hacía pequeñas obras para el Ayuntamiento, «como se enteren dejan de contratarme». Así todo el mundo. Porque ya se sabe que pueblo pequeño, infierno grande. Han pasado los años y supongo que las cosas habrán cambiado (o no). Así, cuando veo a los que posan sonrientes, tranquilos y confiados, porque van en una lista electoral y pese a todo no tienen nada que temer, no saben la envidia que me dan.