Ayer, 25 de marzo, se celebró el Día Mundial de la Procrastinación, el arte o defecto, según se mire, de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, normalmente esas actividades engorrosas, pesadas o desagradables que no apetecen nunca. Aunque, bien visto, la celebración en un día concreto es contradictoria, ya que es algo que siempre se podría dejar para más adelante. En fin... En las últimas semanas estamos asistiendo a una versión diferente de este hábito, la procrastinación política, que consiste en dejar para justo antes de las elecciones todo lo que no se ha podido, querido o sabido hacer durante los cuatro años de legislatura. Así que tenemos a los políticos cortando cintas, enterrando primeras piedras y presentando proyectos o informes a cascoporro y nos llevan a los periodistas con la lengua fuera. No hay redactores suficientes ni páginas posibles para cubrir semejante despliegue. Se presentan hasta proyectos para los próximos meses y años, supongo que confiados en que tras las elecciones del 28M seguirán pisando la misma moqueta para poder procrastinar otro mandato. Menos mal que desde el 5 de abril quedan prohibidas las inauguraciones y campañas institucionales... Podría explicarlo mejor pero ya, si eso, lo hago la semana que viene.