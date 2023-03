Lazaretos para trabajadores en Ibiza

Hablando con unos amigos del problema de la falta de vivienda en la isla, uno de ellos ironizó con la posibilidad de que, en un futuro cercano, en la costa de Ibiza se creen islotes artificiales para albergar a los trabajadores que no encuentran un alquiler decente ni a tiros y que por si fuera poco están sometidos a los caprichos de sus caseros, reconvertidos en una suerte de esclavistas que no permiten a los inquilinos tener consigo a sus mascotas, usar mucho la cocina o invitar a un amigo a tomar un café a su miserable, pero carísima habitación. Mi amigo bromeaba, pero quién sabe, con el rumbo que ha tomado esta isla cuyo único norte es el dinero fácil, si algún iluminado sugerirá llevar a los currantes a lazaretos como aquellos en los que se recluía a leprosos en épocas pretéritas. Es más, cogiendo al vuelo la idea de una política, que se dice progresista, de Palma, podrían habilitarse contenedores marítimos a modo de vivienda en los islotes. Y tenemos cerca ses Rates, sa Conillera, s’Espartar... Una vez confinados en esos lazaretos y en sus contenedores, de los que solo saldrían para trabajar, los codiciosos ibicencos mataríamos dos pájaros de un tiro: disponer de la mano de obra que escasea por el precio astronómico de las casas y alejar al populacho de la vista de los ricachones, por los que la sociedad pitiusa se desvive. Que nada turbe la estancia de los potentados en Ibiza y Formentera, no vayan a tropezarse los millonetis con un asalariado que les contagie la más temible de las enfermedades: la pobreza.