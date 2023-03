Per un periodisme rigorós i respectuós

Tot i es retard, m’he decidit a escriure aquestes línies per dos motius: el primer d’ells, és donar les felicitacions a totes les persones i entitats que el passat divendres dia 10 de març varen rebre homenatge per part del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (Copib) al Centre Cultural de Jesús.

Enhorabona per tant, als cinc professionals de la Psicologia premiats pels seus 25 anys al servei de la salut mental. Enhorabona a l’Asociación Asperger de Ibiza y Formentera (AIF) i a la Plataforma Sociosanitària per la incorporació de psicòlogues/psicòlegs als seus programes d’actuació per atendre a totes les seves usuàries i usuaris amb rigor i professionalitat. Enhorabona a Sara Santacruz per la seva trajectòria i pel desenvolupament de la mediació a Eivissa. Enhorabona a la periodista Marta Torres pel recolzament i la implicació en difondre i fer visible la feina dels professionals de la psicologia a través d’articles, notícies i entrevistes.

També enhorabona a la resta de professionals que des de l’anonimat i la vocació sumen esforços perquè la salut mental sigui visualitzada, accessible, recolzada, normalitzada i valorada.

El segon motiu d’aquesta carta, i no menys important, és fer pública la meva sorpresa, el meu desacord i la meva total repulsa a com el Periódico de Ibiza y Formentera (versió digital i versió impresa) va tractar la notícia d’aquest acte de reconeixement a professionals d’Eivissa ja que en cap, cap, cap, moment va fer la més mínima menció al premi atorgat pel Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears a una periodista, és a dir, a una companya de professió!

DesConec els motius (pot ser un oblit per part del periodista que cobria l’acte?, pot ser que la periodista guardonada treballa a Diario de Ibiza?, tal vegada un atac d’enveja professional i/o, fins i tot, personal?...). Sigui com sigui, no hi ha cap argument que pugui justificar aquest sense sentit i inacceptable fet simplement perquè s’allunya del que és el periodisme per se.

Aquest fet vulnera el Codi Europeu de Deontologia del Periodisme i també el Codi deontològic estatal del periodisme on deixa evident que uns dels primers compromisos d’un/a periodista o d’un mitjà de comunicació és el respecte a la veritat, a informar sense ometre informació. Aquests codis també contemplen que «les notícies són informacions de fets i dades i que aquestes han de realitzar-se amb veracitat i imparcialitat».

Que aquesta errada (intencionada o no), no hagi estat a dia d’avui rectificada de manera pública (un compromís, per cert, inclòs també al Codi deontològic del periodisme) demostra poca ètica, poca autocrítica i poc penediment; però, sobretot, denota un rumb inapropiat de fer periodisme que no respecta el dret dels lectors i lectores a ser informats de forma rigorosa i respectuosa i que està a anys lluny de rebre qualsevol tipus de reconeixement o premi.