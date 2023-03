El lujo como selección natural

Uno de los momentos insólitos vividos estos días tuvo lugar en el transcurso de una mesa redonda titulada ‘Perspectivas del sector turístico’, en el marco del foro de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que reunió a varios hoteleros y expertos en el asunto. Allí se pudo ver la cara y la cruz acerca de cómo analizan el futuro de la isla y los problemas que deben afrontarse algunos empresarios.

Según relataba José Miguel Romero en su minuciosa crónica, en un momento dado, Juan Franch, profesor de derecho mercantil y contratación turística en la Universitat de les Illes Balears, manifestó su preocupación por «ese deseo de que todo sea de cinco estrellas», algo que muy probablemente piensa más de media Ibiza. La directora general adjunta de Palladium Hotel Group, Carmen Matutes, no pudo evitar responderle un poco más tarde: «La forma de selección natural en Ibiza es el lujo. Sé que no es políticamente correcto, pero no tenemos otra solución porque no podemos competir con destinos como Túnez. Sin ser lo único, hay que potenciarlo», dijo.

La empresaria, en definitiva, vino a señalar que necesitamos aún más hoteles para ricos porque, al parecer, no podemos competir en precios con otros destinos mediterráneos de sol y playa, y además el lujo, con sus precios elevados, constituye la manera más eficiente de seleccionar quién puede y no puede venir a la isla. Dicho argumento puede calificarse, además de pueril, de absolutamente falso. ¿Acaso los hoteles de Ibiza de categorías inferiores al lujo no se llenan igual durante la temporada y así llevamos un montón de años?

Si algo se ha hecho bien en estos últimos lustros es diversificar el producto turístico y hacer comprender al mundo algo incuestionable y que, desde luego, en Túnez y otros muchos destinos no tienen: Ibiza son muchas islas en una y se adaptan a cualquier persona. Ofrecemos sol y playa, pero también gastronomía, patrimonio, ocio y, sobre todo, autenticidad. Muy al contrario, si solo se potencia el lujo renunciamos a esa diversidad y constreñimos la isla a un perfil de viajero que tal vez proporcione muchos beneficios a corto plazo, pero que también entraña demasiados riesgos, porque es caprichoso y vive sometido a las modas y cambios de tendencia. Apostar nuestra industria a un único caballo constituye una estrategia imprudente.

Eso sin entrar a valorar los incuestionables problemas que genera el turismo de lujo para la isla. Por ejemplo, al trasvasarse a la población local los elevados precios que se imponen al turista. Si mucha más parte de Ibiza acaba evolucionando al lujo, como prácticamente sugiere la señora Matutes, los residentes con una economía media y los médicos, policías, etcétera, que tienen que venir, no dispondrán de una vivienda, un restaurante de playa al que acudir con su familia, un supermercado donde adquirir productos básicos a precios moderados y un amarre para la barca con la que salen a pescar los fines de semana. El lujo está empobreciendo y expulsando a la gente y atrayendo a los buitres, que, para especular, ya no solo compran villas enormes sino también pisos de ochenta metros, que deberían ser hogares para residentes y acaban convirtiéndose en alojamientos ilegales o segundas residencias de europeos.

Podemos comprender que a esta empresaria poco le importe el ibicenco medio y mucho el beneficio que le proporcionan sus negocios enfocados a los millonarios. Su argumento, sin embargo, tampoco se sostiene desde otra perspectiva: si un hotel de cinco estrellas necesita mucho más personal que uno de categorías inferiores, ya que el cliente espera y exige una calidad que solo se obtiene con más recursos humanos, y en Ibiza tenemos un problema crónico con la falta de profesionales debido a la carestía de la vivienda, ¿quién trabajará en los nuevos cinco estrellas que reclama la empresaria? ¿Acaso no tenemos ya bastantes?

En contraposición a esta mirada tan inquietante, especialmente si se analiza bajo la perspectiva del interés general, llama la atención la visión moderada y a largo plazo del director general de Sirenis, Pedro Matutes, que manifestó que hay dos riesgos que amenazan la marca Ibiza. El primero es vulgarizarse y atarse únicamente al ocio cuando el potencial de la isla es su diversidad en pocos metros cuadrados. El otro es la saturación que, según manifestó, está provocada porque los clientes se mueven más y están menos días. El hotelero incluso habló de un elefante en la habitación al que sistemáticamente ignoramos, cuando lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado.

La selección natural de quién puede venir a Ibiza, en definitiva, jamás debería de ser exclusivamente el dinero, sino el interés verdadero por nuestra cultura, paisajes, patrimonio y costumbres. Lo contrario significa renunciar a nuestra alma y carácter de ibicencos, algo que algunos parecen anhelar e indirectamente predican con fervor y entusiasmo.

