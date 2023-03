Sense mecenes

Hi ha molts indicadors que ens poden ajudar a discernir el grau d’avançament, de solidesa i de benestar d’una societat, de qualsevol societat. No m’embrancaré en la qüestió dels índexs de felicitat, que la trob bastant més complicada (començant per definir en què consisteix exactament la felicitat), sinó que intentaré escriure de coses tangibles, fàcilment a l’abast de qualsevol observador.

Una part important de les grans obres que s’han dut a terme a la nostra part del món no haurien estat possibles sense l’ajuda de persones que tenien prou diners com per posar-n’hi els necessaris. Una relació emblemàtica, en aquest sentit, va ser la del comte de Güell i l’arquitecte Antoni Gaudí. El de Güell era una persona amb molts diners i Gaudí era un arquitecte amb moltes idees (des del meu punt de vista, generalment genials). Va ser el comte de Güell qui va catapultar Gaudí com l’arquitecte que va arribar a ser. Li va encarregar coses tan curioses com el disseny d’una cimentera a la Pobla de Lillet (avui monument destacable, imant per a visitants de diversa classe i condició).

Un cas semblant al d’Eusebi Güell va ser el de Francesc Cambó. En Cambó també era un home amb ‘possibles’. Persona dedicada a la política, amb l’esbojarrada idea de reformar Espanya sobre la base del pactisme català, va dedicar una part important dels seus diners a promoure la cultura catalana. Entre les seues col·laboracions més emblemàtiques hi tenim la creació de la Biblioteca Bernat Metge, on es varen traduir tots els clàssics grecs i llatins. Poques llengües al món tenen tota la tradició clàssica traduïda a la seua llengua. I el català n’és una. I per què ho va fer, Francesc Cambó? En part, per donar suport a la producció cultural, i, també, per cobrir els escriptors que, durant la dictadura de Primo de Rivera, havien quedat a la intempèrie. Autors que havien estat expulsats de la universitat, o que, directament, eren perseguits pel règim, podien tenir així un sou i sobreviure gràcies a una aportació privada.

He posat l’exemple de dos mecenes. N’hauria pogut destacar més. Un d’ells va ser clau per al desenvolupament del Modernisme i l’altre per al Noucentisme. En qualsevol cas, tots dos varen fer una aportació magnífica a la cultura catalana. I la posaren a primera línia europea, en moments de gran dificultat. El tombant del segle XIX al XX i les primeres dècades del XX varen mostrar l’impacte que pot tenir en el devenir d’un país el mecenatge. Persones amb diners -generalment gent que s’havia enriquit amb la industrialització- dedicaven una part d’aquests diners a promoure les traduccions literàries de primer nivell, o l’arquitectura, o l’escultura, o la pintura, o la música (pensem en el Cercle del Liceu o en societats com ara la Wagneriana). Pensaven, des d’una perspectiva prou culta, que una part d’allò que havien guanyat havia de revertir en una millora per al conjunt de la societat.

Avui hi ha mecenes que gasten moltíssim en causes molt diverses. De Bill Gates es diu que més del noranta per cent de la seua fortuna es dedica sistemàticament a la filantropia. Quelcom de semblant sabem de Warren Buffet. I, així, d’altres multimilionaris, que contribueixen a la lluita contra la malària, contra l’obesitat infantil o a la difusió de l’art i de la ciència.

En quina situació ens trobam a les illes d’Eivissa i Formentera, una de les àrees amb persones que han guanyat molts, moltíssims diners amb l’activitat turística (i amb d’altres igualment lucratives)?

El mecenatge pràcticament no existeix. I, quan es mostra, esdevé una autèntica almoina. Agafem una tradició com l’alcorànica (per no quedar-nos ancorats a casa): tot musulmà té el deure de donar en almoina el set per cent d’allò que guanyi. Un hoteler que guanyi vint milions a l’any, només en almoina, hauria de donar un milió quatre-cents mil euros. Ep! Si només volia fer almoina. Si es tractava de mecenatge sempre la quantitat hauria de ser considerablement més alta.

Veure les ostentacions de riquesa que es fan a les nostres illes, en forma de casàlits, vehicles extraordinaris, iots que tiren d’esquena i d’altres luxes forassenyats, i pensar que entre tots els mecenes de l’illa no arriben ni als cinc milions d’euros (ni quatre, ni tres, ni dos, ni un) en donacions ens dona la perspectiva exacta de la dimensió de la incultura ambient. Especialment entre els rics, que teòricament no s’haurien de poder permetre el luxe de ser tan descaradament incultes.