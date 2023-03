Ibiza no es lujuria, es avaricia

No es la lujuria, queridos, es la avaricia. Ése es el gran pecado capital de la isla de Ibiza. Tantísimo tiempo cargando con el sambenito de la libertad y el desenfreno y resulta que lo que de verdad estaba carcomiendo el alma de este amado trocito nuestro del Mediterráneo era la avaricia desmesurada. La inmensa mayoría agonizamos, víctimas de una sangría económica (los abusivos precios de la luz, la escandalosa subida de las hipotecas, el pago imposible ya no de un alquiler sino de una habitación en un piso compartido, el atraco en el supermercado...) que nos convierte, aunque nos cueste creérnoslo, aunque nos resistamos a la idea, en pobres del siglo XXI. En esclavos. Nadie nos azota con un látigo ni nos encierra en un sótano ni nos deja incomunicados. Pero a muchos no les queda otra que compartir ya no piso sino habitación, que el máximo lujo que nos permitimos es una cerveza o un café en el bar de la esquina de casa, que hemos reducido a lo mínimo el pescado y la carne de la lista de la compra y que los viajes sólo los vemos en sueños. La avaricia nos está destrozando. Y está matando esta isla, juguete de ricos, infierno de pobres. Muchos duermen tranquilos sobre sus montañas de billetes levantadas con la agonía de quienes, teniendo trabajo, no llegan a fin de mes. Ojalá fuera la lujuria, pero es la avaricia.