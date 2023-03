La Cartera de serveis socials, una responsabilitat social amb Eivissa

La meua enhorabona a l’illa d’Eivissa perquè finalment s’ha aprovat la seua primera Cartera de serveis socials. Una fita que s’ha assolit després del gran treball que responsables polítics, associacions del tercer sector i els tècnics del departament de Benestar Social han estat realitzant al llarg d’aquestos any per dur endavant un document sòlid i estable.

Es tracta d’una full de ruta que dona seguretat jurídica i tècnica a tots els serveis d’atenció social que estan prestant a la nostra illa les associacions que, de manera lloable, arriben allà on els recursos del Consell Insular d’Eivissa no ho fan.

Per tant, estam davant d’un acte de justícia i de responsabilitat social amb Ibiza que ens beneficia a tots. Perquè és necessari que totes les persones treballadores i usuàries de les associacions del tercer sector vegin reconeguda la seua tasca i, el que és més important, garantides les seues prestacions. Ara, es concertaran els serveis a través de les entitats que compleixin amb els requisits necessaris, assegurant els nivells de qualitat tal com es mereixen les persones i famílies que fan ús d’aquestos serveis socials.

El dia del ple d’aprovació d’aquesta Cartera de serveis vaig poder comprovar de primera mà la il·lusió i l’agraïment amb què la varen rebre les més de trenta associacions que treballen a Eivissa, i vaig reafirmar el nostre compromís per seguir avançant i millorant en serveis socials, en l’atenció a les persones vulnerables: dones víctimes de violència masclista, menors, diversitat funcional, diversitat física, drogodependències, col·lectiu LGTBIQ+... No deixarem, com tampoc no ho hem fet al llarg d’aquestos difícils anys de pandèmia, ningú endarrere.

La Cartera de serveis socials significa canviar la manera d’entendre tota l’assistència que reben els nostres ciutadans. Significa passar d’un model de subvencions i dependència de la voluntat política a un model de professionalització i de reconeixement de la tasca que cada dia centenars de professionals realitzen a la nostra illa.

Aquesta fita és un assoliment per a tota l’illa d’Eivissa. Tots ens hem de donar l’enhorabona per ser avui una illa més justa, més digna i de més respecte amb totes les persones que esperen que les administracions estiguin al seu costat.