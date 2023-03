Marxismo y vivienda en Ibiza

«¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!». La famosa cita de Groucho Marx ha dejado de ser humor absurdo en Ibiza, o, lo que es peor, el absurdo se ha convertido en una realidad en la isla. En Ibiza, donde desde hace años el dinero es el único sol que nos alumbra, hay algo aún más importante: la vivienda. Hay trabajo, pero lo que no hay es techos bajo los que vivir dignamente a no ser que tengas mucho dinero o una vivienda anterior a esta nueva burbuja. La vivienda es ya un bien más caro que el propio dinero. Se acerca la temporada y vuelven las realidades que ya hemos visto en las anteriores. Trabajadores desesperados por encontrar un sitio en el que vivir o que tienen que compartir piso, habitación o incluso cama a precios desorbitados. Empresas que no pueden completar sus plantillas porque a los trabajadores les es más rentable cobrar la mitad en otros destinos. Aprovechados que alquilan auténticas mierdas a currantes y turistas... Visto lo visto lo mejor es acudir de nuevo a Marx (Groucho) y buscarse una novia/o adinerada/o: «¿Quiere casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta».