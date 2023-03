Ya se dejan notar, ya están aquí, como cada año por estas fechas, quizás en esta ocasión antes que nunca porque se adelanta la temporada. Se nota por cómo conducen y porque empiezan a formarse embotellamientos donde entre noviembre y febrero la circulación era fluida. De aquí a dos meses la situación se degradará poco a poco, día a día, y volveremos a la isla de cada verano, insufrible, agobiante, en la que no cabe un alfiler. Llega el momento de replegarse, de volver a nuestros cuarteles de invierno (que aquí son de verano), de parapetarnos contra la vorágine, bien en nuestras casas, bien en lugares que no visita la marabunta. Se acabó ir a la playa para disfrutarla sin estrés o pedalear confiados por las carreteras, pues empiezan a proliferar las furgonetas de reparto cuyos conductores son tan habilidosos con el volante que son capaces de mandar mensajes de whatsapp mientras emulan a Carlos Sainz (padre) por las carreteras secundarias. Afortunado aquel que desde mayo pueda permitirse abandonar este disparate y regresar en octubre, que los hay. Porque no sólo se expulsa a los residentes de esta isla a base de subir los alquileres a precios delirantes, sino también crispando su vida diaria. El precio de vivir aquí es demasiado alto, y no sólo por lo que vale ya la cesta de la compra.