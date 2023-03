Tres en raya

Ya tenemos candidato de Sa Unió. Con la designación de Llorenç Córdoba se completa el cartel electoral con posibilidades para el 28 de mayo en Formentera. La imagen nos traslada a 2019, con todo lo que ha caído desde entonces. Porque las tres organizaciones políticas con representación en el Consell repiten candidato (será que lo han hecho de cine). Me alegra particularmente porque tendremos una campaña sin salidas de tono, con el respeto necesario, porque «aquí nos conocemos casi todos». Alejandra lideró la pandemia con un excelente en su libreta escolar. Ana capea como puede este final de legislatura, que no está siendo fácil, tiene esa combinación de esgrima con elegancia. Llorenç ha hecho una oposición a la ‘gallega’. ‘A modiño’ que dicen por las tierras galaicas, sin extremar los decibelios (su personalidad lo delata) con criterio, con respeto, vamos que lo ha hecho bien. El debate entre los tres podría hacerse en cualquiera de nuestros ‘cafés’ con alguna que otra infusión, con teína incluida, y apretón de manos final. Se imaginan lo mismo, pero con Cuca Gamarra, Carmen Calvo e Irene Montero… acudirían los antidisturbios por si acaso.

Ahora tocan propuestas encima de la mesa. Soluciones a problemas que se han mostrado insolucionables a día de hoy (ya saben, los innombrables que dirían algunos). ¿Qué proponen? Una isla exclusiva para ricos, otra para clase media o mediopensionistas; otra para familias ‘Ulises’ venidos de Denia con suegra, perro y nevera de Mercadona. Otra a modo de balneario aburrido. La del Imserso, de a cuatro (dobles parejas) ‘pipis’ y un café descafeinado. Otra para jóvenes sin ‘amnesias’ varias, pero con las nuestras en pleno apogeo. Otra para nostálgicos de los 80. Otra para gastrónomos de producto km 0 y así hasta dar con el combinado exacto que satisfaga a ‘progreso sostenible’; a talibanes de lo que fue y no quiero que sea; oferta para todos los bolsillos (que la hay) exclusivos que no excluyentes y busquen lo que se les ocurra, pero con la premisa del respeto a una isla que les da eso y más. Dirán que es la cuadratura del círculo, que ni el más paciente de los monjes budistas lo ha conseguido resolver, o el misterio de la santísima trinidad. Miren que han pasado papas y savios (con v) y sigue ahí anclados en la fe sin respuesta científica. Me gusta más lo de ‘mirar al futuro sin perder de vista el pasado’ que ‘mirar al pasado y solo de reojo al futuro’. Cambia la ecuación.