Ya están todos. El Real Madrid se personará como acusación particular en el caso Barça - Negreira, como no podía ser de otra manera dado el contundente escrito de la fiscalía. Florentino Pérez se ha mantenido en un prudente margen hasta que el asunto ha explotado y se ha judicializado. Ha hecho lo que los socios madridistas le exigían. Aquellos que decían que el Madrid se tapaba y se hacía el remolón en este asunto para salvar el acuerdo con el Barça por la Superliga han quedado retratados. El Barça pagó durante diecisiete años al vicepresidente de los árbitros. Y lo hizo con varios presidentes al frente de la entidad. ¿Acaso eso es normal? ¿Es Ético? ¿Es admisible? Lo más alarmante de todo es que la fiscalía considera que existía un “acuerdo verbal y confidencial con Negreira para que, a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el clu”. Es tan grave que incluso duelen los ojos al leerlo. Ya está bien. No vale el victimismo. No cuela lo de que todos van contra el Barça, que esto es una campaña contra la honorabilidad y que son inocentes porque sí.

Hay que llegar hasta el final, no hay marcha atrás. Laporta no puede tirar balones fuera. Tiene que explicar por qué se cuadruplicó el sueldo de Enríquez Negreira durante su primer mandato. El actual Presidente le conocía un poco, según dijo, pero le agradeció el trabajo con más dinero. Curioso. La imagen del Barça queda muy tocada, demasiado. Que salga a la luz toda la verdad, no se puede ocultar nada bajo las alfombras. Hay que proteger al club de dirigentes que usaron el dinero de los socios con unas intenciones poco edificantes. Laporta no lo tiene fácil, pero debe asumir con valentía lo que le viene. Declaraciones, pagos, facturas…Todo es demasiado evidente para decir que aquí no pasa nada y a otra cosa. El Presidente, por respeto al escudo y a la historia de un club tan importante, tiene que dar la cara. Y hacerlo con sinceridad. Que quede claro que el Barça ganó el sextete limpiamente. Que no se manche la imagen del mejor Barça de la historia, el de Guardiola, Messi, Valdés, Puyol, Iniesta o Xavi. Si el juez sentencia que son culpables, que paguen los tramposos. El socio no se merece esto. Mestalla volvió a ser Mestalla, volvió a ser el de las noches mágicas. Hay que olvidarse de Lim por un tiempo hasta conseguir la salvación. Ese es el objetivo de todos. El Sevilla también intenta evitar el descenso con un presupuesto y una plantilla para luchar por entrar en Champions. Cuando acabe la temporada, habrá que asumir responsabilidades. La salvación del Málaga se aleja demasiado, pero entre tanto desastre, una alegría: Alex Calvo. El canterano de 19 años marcó un golazo ante Las Palmas. Pasan los años, llegan jugadores nuevos y surgen nuevos ídolos como Gabri Veiga. Pero lo que Iago Aspas da al Celta de Vigo es incalculable. Una leyenda con mayúsculas.