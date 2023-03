'Esto es lo que hay’, expresión muy típica en nuestro lenguaje cotidiano cuando tiramos la toalla, cuando hay algo que no nos gusta, pero no queremos esforzarnos por cambiarlo o creemos que es imposible cambiarlo. A mi manera de ver, muestra resignación y frustración.

Es la sensación que uno tiene a la hora de plantear de nuevo el problema de la vivienda que viven nuestras islas. Nos encontramos con que hoy por hoy, algo impensable no hace tanto tiempo, hay más ofertas de trabajo que trabajadores. El porqué, el problema de la vivienda. En una de las charlas de la parroquia me dice una pareja que después de esta temporada se van. No aguantan más, tantos años trabajando y todavía viven en un piso compartido, no les permite vivir en plenitud sus planes, deseos e ilusiones.

El problema de la vivienda está siendo uno de los problemas más graves a la hora de la contratación. Ya no sólo (no sé si tildarla o no) es un problema puntual de personas que son destinadas a las islas para cubrir un servicio médico, educativo o social, es un problema que está afectando a todos los sectores.

Leo el titular de una noticia de este diario del día de ayer, la afirmación de Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef: «Nnadie entiende que no se ataje el problema de la vivienda con rotundidad». Sí se entiende. Esto mueve mucho dinero. La especulación con la vivienda es la misma que la especulación con los alimentos. Se prefiere tirar la comida que se produce antes que abaratar costos. Se prefiere mirar hacia otro lado, o votar en contra en el Congreso de las medidas que se intentan aprobar desde el Parlament balear, antes que atajar el problema.

Hay demasiados intereses personales y económicos como para detener rápidamente el problema. De la misma manera que no se para la guerra en Ucrania por que la carrera armamentística necesita de conflictos bélicos para poder continuar produciendo y llenar el bolsillo de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos.

El sufrimiento de tantas personas que no encuentran una vivienda digna no preocupa a los responsables de decisiones políticas que se dedican a jugar con el móvil en sesiones del Congreso mientras votan en contra de dar soluciones a dichas problemáticas. Sus intereses personales son otros, habrá que preguntarles cuáles son. Y mientras, continuaremos viendo cómo muchos tienen que abandonar las islas, aunque tengan trabajo.