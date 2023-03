Las viejas colmenas, tesoro olvidado

Vicent Marí, president de l’Associació d’Apicultors d’Evissa, presentó el pasado viernes en el Club Náutico de Vila un libro que, ya en su título, era un explícito toque de atención, Las colmenas tradicionales de Ibiza y Formentera, un bien patrimonial singular. Esta feliz circunstancia me ha recordado los encuentros que hace más de diez años tuve con otro apasionado apicultor, Antonio Peinado. Le acompañé varias veces a su apiario, probé sus mieles y me causaron una gran impresión las viejas ‘casas de abejas’ que pudo enseñarme, insólitas, históricas, casi arqueológicas. Un auténtico tesoro patrimonial, posiblemente único. Puede que su datación sea difícil, pero para mí tengo que algunas de aquellas colmenas podían tener 400 años o más.

Las vi hechas con arcillas y cañas, con piedras y en troncos huecos de higuera. Con la sorpresa de que en alguna todavía había cierta actividad. Me comentó que de las que había llegado a conocer, dispersas en los bosques en distintos puntos de la isla y que tenía relativamente controladas, más de una decena habían desaparecido.

No me extrañó. En estos mismos papeles comenté entonces la urgencia que teníamos de inventariarlas, protegerlas y exponerlas incluso en un pequeño museo. Ignoro si el Etnológico de Santa Eulària se interesó en su momento por conseguir alguna. Espero que no sea demasiado tarde. Precisamente ahora, cuando la Miel de Ibiza, única en sus parámetros físico-químicos, particularmente la de algarroba, consigue una denominación de Origen Protegida (DOP), el nivel de protección más alto que concede la Unión Europea y cuando es la primera miel de Baleares en conseguirlo y la séptima de España -siendo una gran oportunidad para el sector-, todo ello debería motivarnos para preservar estas antiquísimas colmenas, un activo extraordinario de nuestro patrimonio y piezas imprescindibles para conocer la historia milenaria de nuestra apicultura. El Consell debería moverse.