Dimissió de la regidora de Medi Ambient de Santa Eulària

El passat dia 23 de febrer segurament vàrem viure a Santa Eulària un dels plens més surrealistes d’aquests darrers anys, i tot perquè tenim un equip de govern del Partit Popular que es creu que regir un ajuntament és com portar un negoci privat i que es pot fer qualsevol cosa.

El Ple és el màxim òrgan decisori de la corporació i el Ple el conformen 21 regidors i regidores que hem estat elegits per la ciutadania del municipi al qual totes i tots representem. Al Ple es va per prendre acords que han de regir les polítiques que faran millor la vida de la nostra ciutadania. Però a Santa Eulària des Riu, el Ple no és així. Només serveix per donar compte d’allò que a l’equip de govern del Partit Popular li ve bé, a ells o als seus, i tant dona si l’oposició està a favor o en contra, o si part de la ciutadania a la qual representem hi està en contra.

Al Ple del passat dia 23 de febrer, hem tengut un clar exemple del que estic dient. Tot comença quan a la sessió plenària del mes de gener, des del grup municipal socialista vàrem presentar una moció de control en relació amb la situació en què es trobava en aquell moment el Rancho Can Dog Ibiza, amb qui l’ajuntament de Santa Eulària des Riu tenia un conveni perquè aquests fessin la feina que des de l’equip de govern són incapaços de fer. I ho dic perquè l’ajuntament té les competències i l’obligació de comptar amb un servei de custòdia d’animals que han estat retirats de la via pública.

La senyora Madrid, regidora de Medi Ambient, en aquest Ple de gener no va dir la veritat, no va relatar els fets tal com eren i el que, encara és més greu, va amagar la veritat. Ni tan sols es va dignar a convocar després la corresponent comissió d’àrea per informar els grups municipals que conformen aquest Plenari si realment considerava que era un assumpte a tractar a porta tancada.

Ara, passat un temps, totes i tots sabem que la situació era realment molt greu i que des de l’ajuntament es tenia constància dels fets i a més a més tenien coneixement de denúncies sobre la situació en què es trobaven els animals en guarda i custòdia d’aquest centre. Prova d’això és que l’endemà d’aquest Ple es pren a la Junta de Govern Local un acord per rescindir el contracte i pocs dies després vàrem viure la desagradable situació que els animals de Can Dog eren traslladats a Palma.

Conseqüència d’aquesta situació, una vegada més, el grup municipal socialista presentà una nova moció de control a debatre al Ple del dia 23 de febrer, al qual varen assistir també representants de diversos col·lectius animalistes i de voluntaris. Novament, la senyora Mónica Madrid va mentir a totes i tots els presents, i no només va mentir, sinó que sistemàticament va perdre el respecte al que és un Ple i el que això representa. Per sort, les sessions plenàries ara es graven i queda constància del que es va dir o no es va dir.

La senyora Mónica Madrid no pot seguir un dia més al capdavant d’una regidoria vital per al bon funcionament d’aquest ajuntament. En quasi quatre anys que porta com a responsable d’aquesta regidoria, ha set incapaç de treure el contracte més important que té aquest ajuntament i que és el de recollida de residus i de neteja viària i de platges. Avui no tenim recollida selectiva, però sí que pagam el rebut com si la tenguéssim.

La senyora Mónica Madrid és responsable de l’artifici d’una ordenança municipal on es preveu que tots els cans del municipi han d’estar a un cens d’ADN, pagant, clar, i pagant a una empresa relacionada amb el Partit Popular, ja que el seu gerent, exregidor de Xàtiva, va haver de dimitir precisament per contractar-se a sí mateix. Quina casualitat que a Santa Eulària des Riu siguem un dels pocs municipis d’Espanya on s’hagi implantat el cens d’ADN i quina casualitat que sigui aquesta empresa l’adjudicatària del contracte, que ens costa a tots uns bons sous.

Ara, per si faltava poc i per no fer la feina que toca, com seria tenir una canera com tenen altres municipis, tenim els cans del nostre municipi viatjant a Mallorca. El dia 23 de febrer, se li va demanar a la senyora Madrid que, després de tot el que ha muntat, si no considerava que havia de deixar el seu càrrec i dimitir. Com no té dignitat no ho fa i segueix al capdavant d’una regidoria que se li fa grossa. I de tot això, la veritable culpable és l’alcaldessa, la senyora Carmen Ferrer, incapaç de dirigir un equip i realment de prendre les oportunes decisions perquè tota la nostra ciutadania tengui una millor qualitat de vida. Igual no només ha de dimitir la senyora Mónica Madrid, sinó que també ho hauria de fer la senyora Carmen Ferrer, per permetre que es prenguin decisions que fan molt de mal als vesins i vesines de Santa Eulària.

Vicent Torres Ferrer ‘Benet’ | Portaveu del grup municipal Socialista a Santa Eulària des Riu