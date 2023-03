Mai no ens podranesborrar a les dones

Avui és 8 de març, el dia que anualment hem escollit per honorar les dones que en diferents moments de la història i diversos llocs del món han lluitat pels nostres drets. La nostra és una llarga història de resistència i rebel·lia.

Als actes organitzats arreu del món reivindiquem la nostra genealogia, demostram la nostra memòria, la nostra capacitat d’organització i combatem els intents d’invisibilització. Lluitam per les que falten, les assassinades, 10 en el que portem d’any només al nostre Estat.

Proclamam a les places, carrers, centres de treball, col·lectius... que ens volem vives, lliures, segures i amb tots els nostres drets garantits.

El feminisme és l’escola política per empoderar-nos de forma individual i col·lectiva, és la clau del seu poder transformador, un moviment social que és capaç de fer global la lluita de les dones contra la desigualtat. Les aturades i mobilitzacions massives arreu del planeta el 2018 i 2019 en són una prova.

Parlam de «Feminismes» en plural quan volem mostrar el pluralisme que defineix el moviment, que li confereix força i capacitat d’adaptació, que denuncia les discriminacions per sexe, raça, orientació sexual, capacitat econòmica que es creuen i s’acumulen. Reivindicam la diversitat: el feminisme no és un espai monolític, hem format part i protagonitzat els grans debats teòrics del segle XX, i aquest nou segle no serà una excepció.

Però sabem construir des del comú, i hem consensuat els temes principals de la nostra agenda actual: la lluita contra les violències sexuals i la desigualtat econòmica.

Els avenços legals en totes

aquestes matèries són inqüestionables. Som un Estat capdavanter en legislar la igualtat, però no estam a l’altura en el finançament de les polítiques que les han de desplegar: això es fa evident en la manca de mitjans per donar solucions a les dones que pateixen violència i a les supervivents.

Per lluitar contar les violències proposam també mesures de prevenció, en educar la societat en una cultura sexoafectiva basada en el respecte, el desig, el consentiment i la corresponsabilitat. La nostra més sincera felicitació i reconeixement a la tasca docent del moviment ‘Feminisme a l’escola’, que enguany ha rebut un premi Ramon Llull de les Illes Balears.

Per acabar amb la feminització de la pobresa, s’han d’atacar les causes i revertir la bretxa salarial que ens condemna a que les nostres feines estiguin pitjor pagades tot i tenir les mateixes característiques i el mateix valor. Som majoria a la precarietat laboral, acumulam les excedències per cura i acabam amb les pensions més baixes.

Formentera compta amb un pla d’igualtat des del 2019, i enguany també amb un pla LGTBIQA+, el primer de les illes, amb mesures concretes per prevenir, corregir i eliminar tota discriminació en l’àmbit públic i privat.

S’ha concedit la primera beca d’investigació científica en temàtiques d’igualtat que permetrà valorar els treballs de les dones i contribuir a la història econòmica de les nostres Illes.

L’atenció i prevenció de les violències envers les dones i el finançament de les activitats de l’associació feminista Espai Dones són polítiques que van totes en la direcció correcta.

Però queda tant per fer.

Avui, 8 de març, és el dia que recordem tot el que hem aconseguit per la feina de les que ens han precedit. Però els drets són fràgils i s’han de continuar defensant, com el dret a l’avortament lliure i segur.

Quan aprenem a mirar el món amb ulleres violetes, els motius es multipliquen: quan esclata una guerra, una dona mor a la presó després de ser arrestada per la policia de la moral, les nenes són enverinades o segrestades per anar a l’escola, o no hi poden anar, les mutilen genitalment, són víctimes de crims d’honor perpetrats per les pròpies famílies, augmenta el nombre de dones víctimes de tracta per explotació sexual, arriben a les nostres costes amb els fills i filles en braços… Tot un seguit d’explotacions i crims que tenen la mateixa arrel. Tenim la certesa que el feminisme salva vides.

Avui serem a les concentracions per continuar plantant cara a aquells que ens ataquen, ens ridiculitzen i legitimen polítiques i discursos que atempten contra els nostres drets i llibertats.

Alejandra Ferrer | Candidata al Consell Insular de Formentera de Gent per Formentera