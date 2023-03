Las ‘diadas’ o el ‘fin de año’ son jornadas propicias a los discursos trascendentes de los políticos con responsabilidad de gobierno. El o la presidenta de turno aprovecha la ocasión para adoctrinar al pueblo sobre lo ‘bien’ que lo hemos hecho o las ‘líneas’ del futuro. En campaña electoral la oportunidad se presenta propicia para decirle a los ciudadanos aquello que quieren oír. A veces (solo a veces) tienen la osadía de mirar hacia atrás, ver alguna que otra realidad y entonces se preguntan frente al espejo ‘delator’ aquello de ¿qué les digo yo ahora? Sobre todo para que no se acuerden de… (en los puntos suspensivos va todo lo que ustedes saben y que ellos quisieran que olvidáramos). Lo cierto es que los adictos a la ‘fe ciega’ (ya sea al Barça o al Madrid) disculpan los malos resultados y tratan de culpabilizar a los ‘diablos’ que rodean a los ‘santos’, como en las tentaciones del desierto. Los otros, los que, como Santo Tomás, quieren meter sus dedos en la llaga… llamémoslos racionalistas o ‘descreídos’ (calificativo usado por los que se han contaminado con el síndrome de la Moncloa). Y que, por muchas monsergas, promesas, justificaciones (fundadas o no) encuesta de Tezanos y otras lindeces de los aduladores y palmeros del líder máximo, mantienen una postura crítica pese a su compromiso ideológico (nunca votarán a la oposición maligna). Están los negacionistas, que son los de la otra religión monoteísta y que pese a ‘lo bueno de este gobierno’ se encierran en una letanía de herejías sin precedentes. En tierra de nadie hay que situar al sector pragmático y posibilista (qué manía con declararse apolíticos) y que según el viento son de centro derecha o de centro izquierda (por lo de quedar bien en los círculos intelectuales de la movida madrileña. Mientras reclaman al proletario de turno, «póngame otra de ostras» que cantaría Sabina).

Ya que de discursos se trata. Interesante reflexión de nuestra presidenta Ana Juan sobre los males (la vivienda) y el futuro de la isla (¿ni un crecimiento sostenible?). Revisionismo del ‘modelo de isla que queremos’. No sé si interpretar eso de ‘no más restaurantes que los de aquí no podemos pagar’ (sean o no sean de propiedad local) como una invitación a que vaya, previo ahorro en la paga de pensionista (lo cual es difícil en un lugar donde vivir es un 30% más caro que en la península) a comer al de Rafa Zafra en Ibiza… por favor deje algún lujo a mi alcance, que a lo mejor me siento menos pobre.