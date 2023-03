Por qué el 8M

Llevo días pensando en el 8 de Marzo, en lo que supone para las mujeres el simple hecho de ser mujer, en cómo en ese día tenemos que escuchar ¿para cuándo el Día del Hombre? Pensando en esto he revivido una y otra vez situaciones de mi vida que dan respuesta a la necesidad de este día, a la necesidad del feminismo, a la necesidad de que sigamos luchando por darnos la visibilidad y la presencia que se nos ha negado a las mujeres históricamente y que hoy en día algunos y algunas se empeñan en seguir negándonos.

Una de estas situaciones rememoradas fue un día en una comida con una periodista y su compañero de línea editorial, en la que tuve que oír que se hablase de un político al que le atribuyeron a modo de virtud un carácter fuerte. Y sin embargo, al hablar de la hija de este, la cual años después de su padre también alcanzó importantes responsabilidades políticas, ese carácter que parecía una bendición en su padre, o como mínimo algo anecdótico e incluso divertido, probablemente por ser hombre, era algo totalmente inoportuno e inaceptable en su hija, por ser mujer, simplemente porque no era una mujer de respuestas dulces, porque podía ser contundente en su modo de expresarse, porque consideran que no es lo que se espera de las mujeres.

Para mí este momento fue un jarro de agua fría, y no pude evitar dar respuesta a ese comentario tan machista. Pero no por ello dejó de sorprenderme que una mujer pudiese hablar así de otra mujer, de una mujer que, si bien estaba las antípodas de mis planteamientos ideológicos, había decidido no depender de nadie y tener una vida pública al servicio de su comunidad, tener presencia en esos puestos que tanto nos ha costado pelear, en esos puestos en los que siempre ha habido techos de cristal y que hoy en día, gracias a políticas progresistas y al feminismo, se van rompiendo.

Ese comentario en medio de una comida de trabajo, nada grata para mí, me hizo plantear algo que estos días también ha rondado por mi cabeza, y es cómo me educaron, cómo educaron a muchas de las mujeres de mi generación, para que fuésemos capaces de vivir con total autonomía e independencia, haciendo lo que quisiéramos hacer, y siendo nuestro único freno, nuestras propia voluntad y deseo. Cómo nos decían que podíamos hacer lo que nos propusiésemos, y que lo conseguiríamos con trabajo y formación, y ahí nos fuimos, a formarnos, a entrar en ese mundo que nos iba a aportar nuestra realización personal, profesional… para acabar llegando a ese mundo y que algunos y algunas nos recordasen que eso no es lo que se espera de nosotras, de nuestro «género», maldito rol impuesto, que hace que se nos juzgue por cómo hacemos las cosas y que tape todo aquello que somos capaces de hacer, a pesar del estigma del «maldito género».

Me da rabia que, después de que un hombre como mi padre, nacido en el 48, primer hijo varón de una familia de nueve hermanos, fuese capaz de ver y entender que su hija podía ser lo que quisiese y comportarse como quisiera, siempre dentro de la corrección y la educación que le brindó y que el mundo de hoy en día, en pleno siglo XXI se nos siga negando a muchas una actitud proactiva viendo de lo que somos capaces de hacer, de nuestra valía. Me indigna que haya personas que creen que pueden determinar, decir, fijar, elevar a premisa incuestionable, qué puede o no hacer una mujer, qué se espera de una mujer, cuál es nuestro cometido, que crean que pueden tomar decisiones sobre aquello que solo nos afecta a nosotras, que piensen que necesitamos su opinión, su beneplácito y su aprobación para dar sentido a nuestras vidas. Por todo esto y muchísimas más razones, seguimos necesitando el 8M.

Aída Alcaraz Martínez | Secretaria de Igualdad de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE)