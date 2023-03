El sueño más penoso

Sin llegar a pesadilla, hay un sueño que al parecer se repite en muchos cerebros con la conciencia en estado de reposo. Más que sueño completo es lo que en el vestir se llama un complemento, que sirve para variados atuendos. Cursa más o menos así: está uno perdido en alguna parte o busca desesperadamente a alguien y hace lo más natural, que es echar mano del móvil. Pero está apagado y uno no recuerda la clave, o bien está encendido pero no sale en pantalla el teclado, o bien no acierta uno en las teclas, o bien al pulsar llamada se bloquea. Las variantes del programa son diversas y mutantes, como ocurre con los virus en general, pero el caso es que uno se encuentra aislado, desasistido, incomunicado, inerme. Así que toda la angustia de la incomunicación del existencialismo de antaño se ha trasladado a este ángel de la guarda de mano, sin el que nos sentimos malditamente solos.