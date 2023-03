Lo que digan los de arriba

Echar un vistazo a las redes sociales de los políticos locales es ver siempre la misma canción. Hace unos días, todos los cargos del PSOE daban difusión a la noticia de la incorporación de tres especialistas en Can Misses. Si hubieran ido más allá del titular, habrían leído que estas incorporaciones tapaban las vías de agua provocadas por la continua marcha de médicos. Pero si con un oncólogo de cinco puedes decir sin pestañear que «jamás los pacientes han estado mejor atendidos que ahora» supongo que ya te da igual cuatro que cuarenta. Los del bando azul tampoco son el lápiz más afilado del estuche y, cual ejército de clones, repiten la consigna el día: ya sea Agustinet y las VPO -ellos, que construyeron la friolera de 0-, o el victimismo con el caso La vida islados. Estos monstruos los hemos creado la prensa. Dentro de los partidos es deseable que haya debate y pluralidad de voces. No obstante, cuando algún político se separa un milímetro de la línea oficial, los medios nos lanzamos como lobos y criticamos esa ‘jaula de grillos’, las ‘eternas discrepancias’ y el ‘ruido interno’. Por este motivo, los partidos eligen ahorrarse problemas y promocionan a gente cuyo único mérito es una obediencia bovina. Gente a quien no le tiembla la voz si hay que decir que la Tierra es cuadrada o que llueve de abajo hacia arriba, si así se lo han mandado. Nos lo merecemos.