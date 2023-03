La concentración de más de 400 personas para exigir que Can Misses complete las plazas de especialistas que tiene vacantes, celebrada el pasado el viernes delante del hospital, ha servido para visibilizar el malestar creciente entre los usuarios y los profesionales de la sanidad pública en Ibiza y Formentera, especialmente los de servicios donde la falta de médicos se traduce en un aumento insoportable de las listas de espera y peor atención a los pacientes, cuya salud se ve seriamente comprometida.

Ante una protesta como la del viernes, la conselleria de Salud, el Govern balear en su conjunto y los partidos que lo sustentan deberían hacer autocrítica, poner a los pacientes en el centro de sus prioridades y cambiar su estrategia, que hasta ahora ha consistido en defender su gestión a ultranza y echar balones fuera para no admitir la gravedad de la situación de la sanidad en las Pitiusas como consecuencia de la falta de especialistas. Por mucho que se haya invertido en sanidad, por muchas contrataciones que se hayan hecho, por muchos acuerdos que se hayan alcanzado con los profesionales de la sanidad pública y por mucho que haya podido mejorar la gestión sanitaria con respecto a etapas anteriores, no pueden ignorarse las insuficiencias ciertas que deterioran la calidad asistencial en las Pitiusas. No vale atrincherarse en todo lo que se ha hecho bien para negar la realidad de lo que funciona mal y los problemas que no acaban de resolverse.

Quienes tienen responsabilidades de gobierno deben rendir cuentas de su gestión y rectificarla cuando los resultados no son los deseados. Por más que la consellera de Salud, Patricia Gómez, y los políticos socialistas repitan hasta la saciedad el argumentario del partido, que dibuja un panorama cuasi idílico de la sanidad pitiusa, en el que Ibiza y Formentera son islas «atractivas» para los médicos, la realidad es muy diferente y requiere medidas de emergencia. Insisten Gómez y sus compañeros de filas en que las críticas por la falta de especialistas en Ibiza son «un ataque a la sanidad pública y a sus profesionales», una respuesta propia de la política partidista y de la confrontación ideológica que, sin embargo, jamás debería darse a unos pacientes angustiados que lo único que reclaman es su derecho a una atención sanitaria rápida y de calidad. Las críticas no atacan a la sanidad pública, y menos a sus profesionales, sino todo lo contrario: tratan precisamente de defenderla ante el deterioro al que está sometida por una gestión ineficaz de sus responsables, que se muestran incapaces de resolver la falta de especialistas y las consecuencias que acarrea a los usuarios.

Uno de los servicios con más problemas es el de Oncología, donde de los cinco oncólogos que debería tener el hospital Can Misses sólo hay trabajando uno (sobrecargado, al límite), otra lleva de baja dos meses y hay tres plazas vacantes. Ante esta situación, oncólogos del hospital mallorquín de Son Espases se desplazan a Ibiza cada semana, pero si hay problemas con los vuelos (como recientemente, cuando la niebla obligó a cancelar varios), no pueden llegar. Hay retrasos de meses en revisiones de pacientes oncológicos que están pendientes de resultados de pruebas, y los enfermos se encuentran con el cambio continuo de oncólogos que no conocen sus historiales, lo que les suscita inquietud y desconfianza. Además, hay otros servicios bajo mínimos, como Anestesia, que cuenta sólo con ocho especialistas de los 24 que debería tener, o Radiología, con cinco de los diez previstos en su plantilla.

La instrumentalización política de las carencias de la sanidad en las Pitiusas es inevitable, y más en época preelectoral como la actual, pero esto no debe hacer olvidar a la conselleria de Salud y al Govern que existe un problema muy grave provocado por la falta de especialistas en el hospital, que las críticas surgen de una situación real y que su obligación es darle una solución, no ir poniendo parches para salir del paso. Y esta solución no se logrará con enfrentamientos dialécticos estériles, ni negándose a admitir el problema, sino con decisiones políticas y una gestión acertada. Esto es lo que se reclama y lo que cabe esperar de un Govern responsable.

