Más chatarra

Hace unas semanas en el periódico me topé con una noticia cuyo trasfondo me ha parecido sorprendente y bastante inverosímil también. El hecho en sí es el informe favorable por parte de la Comisión de Medio Ambiente de Baleares a la instalación de un aparcamiento temporal al aire libre destinado al almacenaje y custodia de los vehículos retirados de calles, retenidos o requisados por parte de la Guardia Civil o la Policía Local de diversos municipios de la isla. En un plano secundario coloco los detalles de los requisitos de tal informe, que los hay, como el presupuesto de ejecución, los terrenos o la empresa que lo gestionará. Porque en el plano principal hay que situar la verdadera razón que lleva a este colapso de los depósitos actuales: no cambiar la ley para acortar los plazos actuales de ejecución y poder actuar sobre los vehículos. Y no será porque no se haya solicitado.

Pero claro, una vez más hay que hablar de las distintas administraciones implicadas en todo esto: ajuntaments, consells, y Govern. Un galimatías porque las competencias que las dos primeras tienen son solo a medias, es decir, debo sancionar, retirar o inmovilizar vehículos cuando ello proceda, pero no puedo modificar la ley que acorte plazos o aumente cuantías. Me veo con una mano atada a la espalda. Los vehículos en Ibiza son una plaga, y por lo tanto, un problema. Entre los que se abandonan a cientos, los que se multan y se retiran, y los que se inmovilizaban por operar de forma fraudulenta, colapsan hasta el más grande de los aparcamientos. Por todo ello, se ha pedido de forma insistente modificar la legislación para poder reducir a lo mínimo el tiempo para su desguace. De momento no se ha hecho, habiendo expedientes que pueden superar los diez o doce años de espera. No veo de recibo tanto tiempo para poder desguazar un vehículo a no ser que forme parte de una investigación o sea prueba en un proceso judicial. ¡Y tampoco! Por no hablar, que ya se hace bastante, de la necesidad de descontaminar el vehículo cuanto antes y reutilizar y/o reciclar todos los componentes para reintroducirlos en la cadena de producción, y así, maltratar al medioambiente lo menos posible. Todo lo demás son paños calientes sobre la herida y no afrontar su curación. Esta medida me recuerda a aquel científico loco que como solución a la contaminación inventó una máscara que supuestamente servía para respirar dióxido de carbono, como las plantas. O al que se cortó el pie para que le cupiera en la bota. ¡Oiga usted! ¿De verdad la solución es ampliar el espacio para almacenar chatarra en vez de reducir los plazos para eliminarla? Pues en Ibiza, al ritmo que se abandonan coches en calles, en aparcamientos o en medio de la naturaleza, pronto se llenará el nuevo depósito. Y acabo con cierta ironía fina evocando la famosa secuencia cinematográfica de los hermanos Marx en la que pedían más madera. Pues eso: lo quemamos todo pero el tren que no pare.