El flaco favor de Mallorca a Can Misses

Flaco favor le están haciendo los políticos mallorquines a la situación del Hospital Can Misses. Cada vez que la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, abre la boca sobre este tema se enerva un paciente. A la guerrilla dialéctica en la última semana se han sumado, además, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y el conseller de Turismo, Iago Negueruela. Y alguna diputada socialista, aunque por el cauce escrito. Cada vez que alguno de ellos afirma que los pacientes de Eivissa reciben la misma atención que los de Mallorca, garantizan que a los enfermos de cáncer los ve siempre el mismo especialista desplazado de Son Espases, niegan que Can Misses está, ahora mismo, con un único oncólogo de cinco (hay que cubrir tres plazas y una especialista está de baja) o se escudan en que todo son inventos de la oposición. Cuando osan verbalizar semejantes mantras, como si los pacientes fueran tontos o no lo vieran todos los días con sus propios ojos, los enfermos y quienes les quieren se indignan aún más. Un enfado que acaban pagando, precisamente, quienes están al pie del cañón. Ellos reciben las malas caras, las reclamaciones, las quejas y los comentarios ofensivos. Ellos tratan de apagar el fuego mientras la conselleria y el Govern, pensando en lo suyo (las elecciones), no dejan de echar más leña al incendio. ¡Más madera!