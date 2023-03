Mario Vaquerizo, el muso de Ayuso

No son dos folclóricas que se requiebran sobre el escenario antes de emprender un dueto, pero casi. Rodeados de cámaras, el periodista y cantante Mario Vaquerizo ve venir al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, escoltado por señores con corbata y señoras trajeadas. Contacto visual y se toman de los antebrazos como hacen quienes se aprecian de verdad, aunque se van a conocer en ese mismo momento, en el transcurso de la Feria de Turismo de Madrid (Fitur). Por fin va a ocurrir algo interesante en el aburrimiento oficial de siempre. Empieza el colaborador en medios: «No te han dicho que eres el mejor». «El mejor es usted». «¿Todo bien?» «Orientado y consciente». «Muchas gracias por todo, y mucho sentido común, que es lo que tiene que haber». Con unos cuantos millones más de pulgares hacia arriba como el que le ha enseñado el también líder de la banda de pop Nancys Rubias, Feijoo ganará las elecciones y será presidente del Gobierno este año. Se habla de flechazo, pero tal vez es amor al primer mordisco. Enseguida llega la presidenta de la Comunidad anfitriona, Isabel Díaz Ayuso: «Mariiiiiiiiiiio, ay, ay» y se funden en un estrepitoso abrazo mientras el alcalde de la capital les mira riendo y sin romper nada, por esta vez. Ella grita que le ha encantado, y el abrazo se hace más afectuoso todavía. En el escaparate turístico más importante del país se acaba de presentar un anuncio para promocionar Madrid como destino idóneo para el turismo de negocios, o el nomadismo digital, o el gran lujo, y Vaquerizo es la estrella haciendo el papel de camarero. A la jefa le ha encantado.

La oposición critica el anuncio, los internautas destrozan el anuncio. Con la rivalidad clásica de siempre, el programa ‘Polònia’ de la televisión catalana se mofa del anuncio en una versión descacharrante. El original se titula ‘Quédate con el mejor estilo del mundo’: una joven habla por teléfono con su pareja de lo mucho que está trabajando, y lo mucho que sufre, cuando está disfrutando de las vistas, el sol, la noche y la magia madrileña. Le da pena irse. El camarero Mario Vaquerizo con su desparpajo la convence para que se quede una semana y le pone «un vino de Madrid». El corto no se deja un tópico, aunque quién quiere ver la realidad de los sanitarios en la calle y los barrios sin luz cuando se trata de vender sueños. Como entona el propio actor enfundado en brillos en la escena que cierra el filme, «me encanta, me da igual». Si de lo que se trataba era de borrar de la memoria el famoso «relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor» de Ana Botella mientras proponía la capital como sede olímpica, el objetivo se ha cumplido. Miles de comentarios y memes se chotean de Ayuso y su muso, pero las visualizaciones logradas tal vez compensen. Los insultos que recibe él se han redoblado hace unos días, al conocerse sus honorarios. El polifacético cantante, dj y participante en concursos de grandes audiencias cobró algo más de 13.000 euros por su interpretación del camarero, mientras que su compañera protagonista se llevaba 4.800, la famosa brecha salarial a las puertas del 8M. Bien es verdad que ella no es ni de lejos tan famosa como el marido desde hace 24 años de Alaska, alma de Fangoria e icono de la movida madrileña. Ambos protagonizaron un ‘reality’ en la MTV en el que desnudaban su intimidad, con cifras de espectadores suculentas y forman una de las parejas más conocidas y seguidas de España, territorio que recorren en conciertos conjuntos de sus respectivas bandas. Quizás no resulta su caché exagerado, pero se ha sabido la misma semana en que Antonio Garamendi, presidente de los empresarios, revelaba el suyo de 400.000 euros al año y dan ganas de pedirse un vino de Madrid para olvidar.

Aunque puede que tenga razón Alfonso Serrano, secretario general del PP de esa comunidad, quien denunciaba dramáticamente que «tanto Nacho Cano como Mario Vaquerizo están siendo machacados por la osadía de apoyar a Ayuso». Existe farándula a la derecha, Norma Duval no está sola. Mario Vaquerizo se ha pronunciado en multitud de ocasiones «contra la dictadura de lo políticamente correcto» y respecto a su ideología afirma: «Creo en la tolerancia». De hecho, una de sus últimas aventuras es encarnar a una mujer que se mete monja, como protagonista de la película ‘La reina del convento’ de Carmen Perona. Por lo que se sabe del filme, quiere parecer una de Almodóvar y cuenta en su elenco con la ‘influencer’ Dulceida y con Antonia San Juan. Será interesante ver la gran amiga Ayuso en el estreno con Feijóo del bracete, ambos echándose unas risas con esa historia alocada tan alejada de los cánones de la gente de bien.