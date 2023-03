No me he podido resistir a usar el nuevo juguete. Le pido a la inteligencia artificial, OpenAi, que me escriba un artículo sobre los mejores grupos de rock de Ibiza. Artificial sí es, e imaginativa también. De los cuatro grupos que cita uno es de Barcelona, otro se separó hace años y el último se lo ha inventado. Este es el resultado: «Ibiza es conocida por sus playas, fiestas y música electrónica, pero también tiene una próspera escena de rock con talentosos músicos y bandas. Aquí están algunos de los mejores grupos de rock de Ibiza: Smoking Stones: Esta banda de rock clásico se formó en 2016 y ha sido un éxito en la isla desde entonces (...). The Frigolos: Esta banda de rock alternativo tiene una energía en vivo impresionante y ha ganado una gran cantidad de seguidores en Ibiza y más allá. Sus canciones tienen una vibra surf-rock y garaje que atrae tanto a locales como a turistas. The Rockola Project: Esta banda es una mezcla de rock clásico, blues y country. Han estado tocando juntos en Ibiza desde 2013 (...). Los Arritmia: Esta banda ha estado tocando en Ibiza desde 2015. Su música es enérgica y pegadiza (...). Si eres un amante del rock, definitivamente deberías echar un vistazo a estas bandas en tu próximo viaje a la isla». Al parecer no contempla que hay gente que vive aquí.