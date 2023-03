Alterar la convivencia

Dicen los sabios (con b de la real academia) que el sentido común es el menos común de los sentidos. Debe ser verdad cuando tanto lo repiten pidiendo ‘seny’ en catalán, ‘sentidiño’ en gallego y no me pregunten en qué más porque hasta ahí no llego. Pero si en lo que significa y en un lugar como nuestra isla, donde casi todos nos conocemos (aunque algunos de vista) debería ser de uso común en las relaciones personales o entre la administración, los administrados y la retahíla de amigos, conocidos o saludados. Viene a cuento por la querella por prevaricación interpuesta por la asociación de Empresarios Usuarios de l’Estany del Peix contra cuatro consellers del actual govern de Formentera. De momento, que sepamos, no ha sido admitida a trámite por ningún juzgado para empezar la instrucción de la denuncia. Pero los efectos sobre la convivencia ciudadana ya se han dejado notar y la multiplicidad de opiniones (según la música que toquen) no se ha hecho esperar. Para unos es echar más leña al fuego sobre la controversia de esta medida correctora de la actual situación de l’estany.

Para otros es poner negro sobre blanco lo erróneo (a su juicio) de todo el proceso seguido hasta aquí… leemos lo de la plataforma y su impacto en el paisaje, principalmente (las fotos aéreas de Gerardo son elocuentes. A mí no me parece tan trágico). Las consecuencias económicas de las medidas a seguir, especialmente a estas empresas. Las adjudicaciones de los nuevos fondeos (arbitrarias, según la denuncia) siguiendo las normas aprobadas por la ¡autoridad competente! y un etc que sirve de comidilla en tertulias de Radio Illa, en tertulias de taberna, en conversaciones familiares de ‘ya era hora’, ‘no podíamos seguir así’. La arbitrariedad es tan consustancial con la sociedad desde que se inventó aquello de ‘el que tiene padrino se bautiza’. No me digan que no lo han pensado alguna vez. Me da a mí que hasta lo han utilizado en beneficio propio. Y si no, les hubiera gustado usar el padrino de turno (hagan examen de conciencia). Porque la pureza solo existe en la biblia de la primera comunión y lo dudo. Acuérdense de María Magdalena. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice un amigo que la arbitrariedad existe hasta en el ‘euromillón’. Pasan semanas sin acertante de primera y cuando llega el bote de ciento y pico siempre le toca a uno de Escocia… ¿pero no se habían marchado con el brexit? Echo de menos el sentido común, casi siempre.