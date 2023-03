40 anys d'Estatut d'Autonomia

Es compleixen quaranta anys de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, fita històrica que representa un moment per a la celebració i per reivindicar aquella conquesta de la lluita antifranquista que va ser l’autonomia i també un moment per a la reflexió i per fer balanç, com a formenterers i formentereres, i com a ciutadans de les Illes Balears.

El 1983 es va aconseguir el primer règim d’autogovern per a les nostres illes en tres-cents anys, després de l’intent de la Il República, frustrat per la sublevació feixista i la Guerra Civil. Després de la llarga nit franquista, la conquesta democràtica que representava l’Estatut d’Autonomia era un avanç inqüestionable que obria una finestra d’oportunitats a l’autogovern, al progrés social i econòmic, a la recuperació de la nostra llengua i cultura i a la protecció del nostre territori.

Els avanços són innegables, però els límits d’aquest autogovern, també. Les xifres macroeconòmiques, que dibuixen unes illes de Xauxa, no s’adiuen amb la realitat d’una classe treballadora amb el percentatge de mileuristes més alt de l’Estat, i tanmateix serveixen de coartada per a la nostra postergació sistemàtica en els pressupostos estatals, amb el permís dels diputats i diputades balears a Madrid, tant de PSOE com de PP. El pegat del Régim Especial de les Illes Balears (REB), aprovat el 1995 i d’aplicació quasi nul.la encara avui, és un exemple sagnant del desinterès que la qüestió balear genera en els partits majoritaris tant a Madrid com a les nostres illes.

Els principals problemes d’aquestes illes esdevenen crònics a causa de les mancances de l’autogovern. Tenim els índex de precarietat laboral més alts de l’Estat, i la recent reforma laboral no hi ajuda, fent palesa la necessitat d’un marc de relacions laborals propi per la nostra estacionalitat que ens doni eines per combatre aquesta situació. La pressió urbanística sobre el territori i el problema de l’habitatge es veuen agreujats per l’especulació immobiliària i el govern espanyol rebutja la limitació de compra de terrenys pels no residents promoguda pel Govern. El traspàs de les competències de Costes no resol la situació dels afectats per l’aplicació de la Llei estatal. La posició marginal de les nostres illes dins el model de l’Espanya radial de PP i PSOE, penaliza la nostra ubicació perifèrica i la nostra insularitat, reflectint-se en mancances d’infraestructures i serveis, i en l’alt índex de preus en tots el àmbits.

I podríem continuar llargament amb aquests problemes que ens afecten a tots i a totes com a balears, però a Formentera, a més, vàrem arribar a l’autogovern com a municipi d’Eivissa. Com a illa hi vàrem arribar vint-i-quatre anys més tard que la resta, amb el que això ha representat de manca de poder per comandar dins ca nostra i recursos per atendre la nostra gent. Avui, gràcies a la creació del Consell, l’autogovern és una realitat a Formentera, però persisteixen encara problemes derivats de la poca consideració envers la nostra autonomia i de les nostres limitades competències i recursos, com la gestió del Port de la Savina, el control sobre l’afluència d’embarcacions i visitants, la gestió i control del Parc Natural i de tot el litoral, la manca d’habitatge públic, la manca de professionals sanitaris, els recursos per al control de fondejos i l’ordre públic, entre d’altres.

Però tanmateix, Formentera té un autogovern que era una quimera fa quaranta anys, quan el que es reivindicava era el simple reconeixement de Formentera com a illa. Per això és moment de recordar les persones que aquests quaranta anys,i abans, han lluitat per aquest reconeixement i per aquest autogovern. Primer de tot,els que ja no hi són, com Jaume Verdera, Vicent Serra Blai, o Ildefons Joan, que tanta feina varen fer per promoure la nostra identitat com a illa des de l’àmbit cultural, docent i associatiu, i després també devem un reconeixement avui a Isidor Torres, que va representar la veu de la nostra illa al Parlament i al Senat, que va reivindicar com ningú la nostra condició d’illa i el nostre dret a l’autogovern, tant des de l’àmbit cultural com polític.

Des de l’illa més perifèrica, menuda i tradicionalment menys afavorida per l’autogovern balear, continuarem lluitant per defensar els mateixos drets i oportunitats per als formenterers i formentereres i ho farem sempre obrint els braços a les nostres illes germanes per fer pinya plegats per enfortir un projecte comú davant l’agressiva onada recentralitzadora i reaccionária, que com als temps de la Il República, es torna a veure a l’horitzó.

Alejandra Ferrer | Candidata al Consell per Gent per Formentera