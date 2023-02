La política ajena a la realidad

Con la polémica que se ha generado estos últimos meses con la ley del ‘solo sí es sí’, me viene a la memoria aquella entrevista que Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, le hizo a Pablo Iglesias, entonces secretario general de Po-demos. Ocurrió en marzo de 2019, después de que Iglesias se mudara a una urbanización de la sierra madrileña, y Motos le preguntó si se había convertido en “casta” por irse a vivir a un chalet. Al político no le gustó la pregunta, pero salió del entuerto con su innegable habilidad discursiva, señalando que él tenía el mismo derecho a fundar una familia y mudarse al campo que cualquiera.

Motos, que en sus entrevistas también ha metido la pata en innumerables ocasiones, fue directo a la yugular: “Lo del chalet no es porque te lo compres, sino porque dijiste en las últimas elecciones que era peligroso que los políticos viviesen aislados en urbanizaciones de lujo porque no sabían cómo eran los problemas de la gente. Y luego vas tú y te compras un chalet”.

El asunto no tuvo excesivas consecuencias para Iglesias, que, tras las elecciones de noviembre de 2019, se convirtió en vicepresidente segundo. Sin embargo, para algunos de sus seguidores supuso una gran decepción. Muy particularmente para los vecinos del barrio de Vallecas, en Madrid, donde antaño vivía Iglesias. En aquellos días, en las calles vallecanas no se hablaba de otra cosa y muchos de sus vecinos, que le habían admirado y votado por portar como bandera un barrio históricamente marginado, se sintieron traicionados.

En algún momento, todos los partidos políticos entran en contradicciones y meten estrepitosamente la pata. Sin ir más lejos, al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que acaba de estar en la isla, le ha salido muy cara su reciente frase “deje ya de molestar a la gente de bien”, para criticar al Gobierno por la ley trans. Feijóo ha parecido decir que la gente trans, por su condición sexual, no es gente de bien, o que tampoco pueden considerase como tales aquellos que apoyan dicho cambio legislativo. Es posible que al votante tradicional del PP no le chirríen estas palabras, pero constituyen un torpedo en la línea de flotación de la estrategia popular de atraer a votantes de centro moderado.

Sin embargo, los desatinos que más perjudican a los políticos son aquellos en los que agravian a sus propios simpatizantes. Hace dos semanas, se hizo pública la excarcelación por reducción de pena de un violador que cometió su delito en Ibiza, a consecuencia de la ley del ‘solo sí es sí’. Este delincuente protagonizó dos robos en la capital y en la tercera casa a la que accedió, en Puig des Molins, se encontró a una mujer durmiendo. La agarró del cuello, la amenazó gravemente y la violó. No puedo imaginar el terror que experimentó la víctima y las terribles consecuencias que ha tenido para su salud. Pero no me cabe ninguna duda de que ver salir de la cárcel antes de tiempo a este individuo no solo le habrá supuesto revivir la terrible experiencia, sino que además se habrá sentido abandonada por un gobierno que supuestamente protege a las mujeres agredidas por delincuentes sexuales.

El violador de Ibiza fue condenado a seis años por el ataque a la mujer y a otros cuatro por los robos. Con la ley del ‘solo sí es sí’, al final el primero se ha quedado en cuatro, con lo que se aplica la misma condena por el daño que le hizo a esta mujer que por llevarse bienes de tres casas. Las consecuencias no parecen equiparables y, sin embargo, la nueva ley lo ha hecho posible.

Cuando se produjeron las primeras excarcelaciones, la ministra de Igualdad, Irene Montero, principal impulsora de la ley –aunque no hay que olvidar que los socialistas también hicieron posible su aprobación–, tildó a los jueces responsables de “fachas”. Tras cientos de puestas en libertad rubricadas por jueces de derechas, de izquierdas, hombres y mujeres, la ministra no se ha retractado y sigue con la misma estrategia errática, con una tozudez inexplicable.

No tengo duda de las buenas intenciones del Gobierno al promover esta ley, pero la realidad es que es una chapuza de terribles consecuencias y su aplicación está consiguiendo justo el efecto contrario al que se pretendía: que las mujeres, y muy especialmente las víctimas, se sientan más inseguras y menos libres. Deberían haberlo solucionado hace ya muchas semanas y ya veremos las consecuencias que tendrá el día que un violador liberado por esta ley acabe reincidiendo.

No existe nada peor que la política que navega ajena a la realidad y que evita pedir perdón o enmendar los errores.

