Islados de los problemas reales

Vaya por delante que aducir la emergencia sanitaria para adjudicar a dedo una campaña de promoción turística, que a la postre vieron cuatro gatos, me parece un mal chiste. Y en cuanto a la denuncia de la interventora por ‘mobbing’, por mucho que el presidente del Consell insista ahora en que nunca ha faltado al respeto a un funcionario, bien que la puso fina, sin nombrarla, en el pleno del 24 de septiembre de 2020, donde vapuleó con luz y taquígrafos a «determinados» servidores públicos que «con un buen sueldo» y «sin vivir los problemas de los demás como propios» se atrevieron a cuestionar esa decisión. Fue un escarnio a Intervención por hacer precisamente su trabajo, que es comprobar si un contrato se ajusta a la legalidad y, en caso de que no sea así, poner reparos. Pero anda muy errado el PSOE si cree que va a sacar réditos electorales de 'La vida Islados'. Con esa «ilusionante promesa» del socialismo ibicenco que es ‘Agustinet’ como candidato y una desconexión de los problemas reales de la gente que hace que el «y tú más» se haya convertido en su mantra de campaña, al tiempo que defienden que el Govern, de los nuestros, da ejemplo en política de vivienda y la Sanidad en Ibiza es de diez, votarles va a ser cuestión de fe, o militancia. Y para el caso da igual cuándo declare Vicent Marí. El PP no necesita esforzarse para volver a ganar el Consell porque es la oposición la que perderá las elecciones. Por méritos propios.