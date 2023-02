Perquè ens puguem fer una idea de la situació dramàtica en què es troba l’ensenyament (arreu dels territoris de parla catalana, i segurament més enllà també), dedicaré aquest petit espai a comentar una iniciativa que ha sorgit recentment al Principat. I que, en molts aspectes, recorden iniciatives dels anys seixantes, en ple franquisme. Aleshores, amb un sistema educatiu nacionalista i castellanitzat, es començaren a articular cooperatives de pares/mares/ensenyants de cara a bastir centre educatius que funcionassin en català, amb una pedagogia moderna, al marge de la vella escola franquista. En el seu moment, aquest tipus de centres varen tenir prou èxit i varen contribuir a fer un pas endavant en l’àmbit educatiu, bàsicament a Catalunya. Paral·lelament, al País Basc sorgien les ikastolak, xarxa d’escoles que començaven a funcionar íntegrament en euskera.

Amb la Transició, la suposada autonomia, el restabliment d’institucions pròpies, les Lleis de Normalització Lingüística, etc, allò que durant el darrer franquisme constituïa una excepció va passar a ser la norma. Actualment, se suposa que, al Principat, la llengua vehicular del sistema educatiu és el català. De la mateixa manera que, segons la legislació vigent, a les Illes Balears, tots els infants escolaritzats a Primària i a Secundària tenen, com a mínim, el cinquanta per cent de l’educació en català. En pocs àmbits de la societat actual, emperò, es viu una ficció de tan grans dimensions com aquesta. Es tracta d’una ficció, i tothom ho sap.

No és cap casualitat que alumnes catalanoparlants, fills de famílies on el català és l’única llengua de comunicació, acabin sent pràcticament monolingües castellans a causa de l’acció que sobre ells exerceix el sistema educatiu. Com pot ser que un ensenyament suposadament en català generi al·lots pràcticament monolingües en castellà, i, en molts casos, incapaços d’expressar-se, ni tan sols mínimament, en llengua catalana? De l’experiència pròpia d’una vida dedicada a l’ensenyament a les Illes Balears, puc constatar (i ho constat) que pràcticament enlloc, als nostres centres, no es compleix la legislació vigent. No complir la llei sol penalitzar, però no complir-la pel que fa al paper de la llengua en el sistema educatiu no només no penalitza, sinó que hi ha anecdotari suficient per demostrar que encara reforça. Avui passen per classes en català aquelles en què el professor hi explica alguna cosa (encara que llavors permeti que els alumnes li preguntin en castellà, hi facin exercicis i fins i tot, si encara fan exàmens, s’hi examinin). Una classe en què els alumnes poden preguntar en castellà, fer-hi exercicis, treballs i exàmens no és una classe en català. I, en relació a l’anecdotari, constatam experiències extremes. Com la que m’ha arribat d’un centre en què les classes de Català es fan en castellà i, si algun alumne es queixa, automàticament rep una pressió espectacular perquè estigui calladet i no empipi. No fa falta dir que avui qualsevol classe -inclosa la de Llengua Catalana- a qualsevol centre de les Balears, es pot fer en espanyol sense que ningú -almanco aparentment- pugui fer res per evitar-ho. I diria que al Principat de Catalunya passa aproximadament el mateix.

Per això tornam a les estratègies del franquisme més cru. M’arriba la notícia, per diversos canals, que a Barcelona s’ha creat una associació que es diu La Flama. Aquesta associació pretén crear una petita xarxa d’escoles que, efectivament, funcionin en català. Inspirant-se... en la Bressola, de Catalunya Nord! La Flama és una cooperativa integrada, inicialment, per un grup de pares i mares que volen que els seus infants puguin ser escolaritzats en català durant tota l’escolarització obligatòria. Es tracta de persones conscients que, malgrat el que diguin les lleis, les normes i la veritat oficial, avui dia resulta pràcticament impossible, enlloc del Principat de Catalunya (com ho és a les Balears i al País Valencià) escolaritzar els infants en la llengua que se suposa pròpia d’aquests territoris. I posen fil a l’agulla amb la intenció d’aconseguir aquest objectiu, sent conscients que a dia d’avui sembla més fàcil poder escolaritzar els infants íntegrament en català a Perpinyà, a Ceret o a Prada de Conflent que no a Ripoll, a Olot o a la Seu d’Urgell.

Tant a Catalunya com a les Illes Balears, des del principi de la Transició a la democràcia, ens hem manifestat en contra de les dobles línies dins el sistema educatiu. Però, vist com ha anat tot a la pràctica, crec que ha arribat l’hora de replantejar-se moltes coses. Perquè, dades canten, avui hi ha infants que al pati de l’institut parlen en euskera (amb quàdruple línia educativa, per raons de llengua), però no n’hi ha que hi parlin en català. Com hi ha infants que juguen en català a l’escola a Perpinyà, però no n’hi ha a Barcelona. Esperem que un dia, no molt llunyà si pot ser, la gent opti per la Flama com va optar fa quatre dècades per les línies en basc als territoris propis d’aquesta llengua.