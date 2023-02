Santa Eulària: casas ‘riches only’

Me entero esta semana de que tengo una casa, la mía, en el municipio más caro de toda España. Ole y ole. O sea, que tengo un tesoro... siempre que la venda y me vaya a otro sitio. Porque lo malo de residir en un lugar tan selecto es que con lo que te dan por tu vivienda luego no te da para comprar otra porque los precios no paran de subir y subir. A esta instagrameable isla solo le falta ya poner un cartelito de ‘Riches only’ en el aeropuerto, para que no se nos cuele la chusma. Los ibicencos tenemos el dudoso honor de copar dos de las tres primeras plazas del ranking de vivienda cara del país. Santa Eulària está en lo más alto y Vila en un meritorio segundo puesto, aunque el metro cuadrado de obra nueva es el más costoso. Luego sales de Ibiza y los peninsulares creen que todos estamos forrados y de ahí no les sacas. Explícales que la gente no puede alquilar un piso sin tener que pedir comida a Cáritas. Que las empresas se las ven y se las desean para contratar porque sin vivienda no hay empleados. O que los profesionales, incluso los funcionarios, se van en pos de un destino donde el sueldo les cunda más. Es una batalla perdida. Lo mejor es asumir la realidad. Residentes en Santa Eulària: somos ricos. Si trabajamos es por capricho, los santaeularienses somos así.