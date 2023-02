La presentación de una sala amable en Can Misses para atender en mejores condiciones a las víctimas de agresiones sexuales ha servido esta semana para conocer las preocupantes cifras de estos delitos en las Pitiusas: desde agosto, cuando comenzó a funcionar esta sala, el hospital ha atendido a 39 mujeres, seis de ellas este año. Entre agosto y diciembre de 2022 el centro asistió a una media de siete víctimas al mes. Un dato que refleja la magnitud del problema de la violencia sexual y que debe hacer saltar las alarmas, pues este número solo se refiere a las mujeres que han acudido a Can Misses tras la agresión. Otros muchos casos no trascienden ni, por tanto, se recogen en ninguna estadística. La mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 40 años, son extranjeras y sufrieron el ataque en verano. La correcta actuación de los profesionales sanitarios es fundamental para que la denuncia prospere y se pueda castigar al agresor en base a las pruebas recogidas. De la misma forma, también es preciso crear un entorno amable y privado para la víctima que le infunda confianza tras la agresión, con médicos y enfermeras formados de forma específica para tratar a mujeres que han sufrido ataques sexuales.

Por esta razón, la sala se encuentra situada fuera de las urgencias, en la unidad de hospitalización de Maternidad. Resulta sorprendente que el protocolo puesto en marcha por el hospital ibicenco el pasado verano sea una iniciativa pionera en España y la primera en Balears, hecho que pone de manifiesto la lentitud con la que mejoran los recursos para las víctimas de violencia sexual. En el caso de Can Misses, alrededor del 80 por ciento de las matronas y enfermeras de Ginecología han recibido formación específica y se han reunido con forenses para saber qué preguntas deben hacer a las víctimas y cómo las deben formular. El jefe de Ginecología, una ginecóloga y las supervisoras de Maternidad (enfermera) y Paritorio (matrona) han diseñado el protocolo, que prevé que una matrona o enfermera de referencia acompañe a la víctima durante todo el tiempo que permanezca en el hospital. Todos los casos que llegan al centro se denuncian y se avisa al jefe de los forenses para que envíe a uno al hospital a tomar muestras. La intervención sanitaria puede ser determinante para poder incriminar y condenar al agresor, por lo que la sensibilización de los profesionales y el establecimiento de pautas y normas claras de actuación es fundamental. Por tanto, hay que aplaudir el avance puesto en marcha por el Área de Salud desde verano, pues supone una importante mejora en la atención a las víctimas de agresiones sexuales, unos delitos muy graves que parece que no existen en la sociedad pitiusa porque apenas trasciende una mínima parte a la opinión pública. Visibilizar los recursos de asistencia a las mujeres que han sufrido violencia sexual y dar a conocer los mecanismos que se ponen en marcha cuando el hospital recibe a una víctima es de suma importancia porque puede animar a las mujeres a pedir ayuda y a denunciar, para que el agresor no quede impune. Pues el dolor y el trauma que sufre una víctima de violencia sexual se agrava con el silencio y la impunidad del agresor. DIARIO DE IBIZA