Sin sorpresas no hay paraíso

Sé que parezco una abuela diciendo esto, pero cada vez hay más cosas de este mundo que me resultan incomprensibles. Por ejemplo, en lo de las relaciones personales tirando a íntimas, la cuestión me resulta más complicada conforme pasa el tiempo. Recuerden lo del grupo de aguerridas independentistas denunciando haberse encamado con un perroflauta que resultó ser policía «infiltrado» y que ha traído tanta cola (ejem). Que yo recuerde, las relaciones íntimas eran eso, íntimas, no por vergüenza o similar, sino por discreción, porque lo que hacen los adultos en ciertas situaciones pertenece a un plano muy personal.

Aunque es cierto que muchas personas llevan una buena vida aireando en los medios con quién se acuestan y cómo. Que digo yo que cada cual que haga lo que quiera, pero si cobras por contarlo es algo así como quien cobra por hacerlo, lo que siempre ha tenido el nombre de una profesión.

Otra situación que me sorprende es que hay quien defienda que si sales una noche y ligas con alguien, si al llegar al momento correspondiente resulta que sus genitales no coinciden con los que cabría sospechar a partir de su apariencia, pues que te aguantas y sigues adelante, so pena de una acusación de transfobia. Vamos, que acabas como puedas, que sí es sí y haber dicho que no.

También hay ofendidos porque en las apps de ligue hay quien sólo elige a los guapos y a las buenorras, y que los menos agraciados también tienen derecho al roce. Y es que hay tonterías y traumas que estamos elevando a derechos y una vez como tales, los universalizamos y los convertimos en fundamentales, y ya hay más derechos fundamentales que de los que no lo son.

Total, que se está poniendo la cosa como para ir con un notario (o notaria) levantando acta y requiriendo firma conforme se vaya cubriendo cada uno de los pasos. Anda que no habrá habido escarceos que se hayan consumado porque él fingió ser piloto y ella hizo creer que tenía posibles (o viceversa). ¿Será denunciable no haber conseguido el placer prometido?¿O que a la mañana siguiente el desmaquillaje desvele quince años más de los disimulados? ¿Se podrá llevar a los tribunales la decepción de que el amor eterno durase sólo seis meses?

No me extraña que cada vez haya más suscripciones a las plataformas de pelis y series y se fomente la vida monacal, aunque también ponen ya etiquetas moralizantes (¡nos quejábamos de los dos rombos!) para que sepas lo que te espera al verlas y no puedas decir que no lo sabías.

A ver si esa va a ser la solución: salir con la etiqueta puesta en la solapa: «Deportista, pero ocasional. No como verdura. Un poco maniático del orden. Roncador. Nada romántico. Del Betis». Así no habría reclamaciones, compras sin sorpresas. Vaya panorama…