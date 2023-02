La hipocresía de la derecha ibicenca hacia los pacientes oncológicos

Lamentablemente, anda la derecha ibicenca muy contenta por la falta de oncólogos en Eivissa. Creen haber encontrado el filón de oro que les permite manipular a la opinión pública para culpar a la presidenta Armengol y a la consellera Gómez y arañar así unos cuantos votos más. Les importa muy poco que se dañe el prestigio de la sanidad pública con el mensaje de la supuesta desatención. Pues no, señoras y señores de la derecha. Los pacientes oncológicos de Eivissa y Formentera son atendidos con las máximas garantías de calidad y siempre tienen un oncólogo a su disposición. Si la plantilla no está cubierta, excelentes oncólogos de Mallorca se desplazan expresamente para atender a los pacientes, como no podría ser de otra manera.

En cuanto a la falta de profesionales sanitarios que afecta a todo el país, pueden agradecérsela al Sr. Mariano Rajoy, verdadero responsable de esta falta de profesionales, pues en su momento redujo de manera notable el número de médicos en formación (recordemos que un médico tarda entre 11-12 años según especialidad en formarse). Gracias Sr. Mariano Rajoy y gracias Sr. Antoni Costa, paradójicamente ibicenco, ex director general de presupuestos del Govern de les Illes Balears y, en aquella época, alumno aventajado de José Ramón Bauzá a la hora de recortar trabajadores y servicios públicos. Nada nuevo por otra parte porque los gobiernos de derechas siempre se han caracterizado por podar la sanidad pública. Luego, si faltan oncólogos, cardiólogos, médicos de familia, pediatras entre otros en toda España, se entiende fácilmente que Eivissa no tiene la culpa. Dejen de inventarse excusas y de manipular a pacientes que sufren, unos para obtener rédito político, otros para obtener rédito económico. Los profesionales del Área de salud de Eivissa y Formentera cobran un complemento de fidelización (suspendido, por cierto, entre el 2012-2015 y recuperado posteriormente por la consellera Gómez). Sus sueldos están entre los más dignos del país, las instalaciones sanitarias en las que trabajan y los equipamientos tecnológicos que utilizan, entre los más modernos de España. Eivissa siempre ha sido, es y será una isla maravillosa. Podrán seguir insistiendo, la falta de médicos no se resolverá hasta dentro de unos años en que salgan las promociones fruto del incremento de plazas en formación que ha realizado el Gobierno del Sr. Sánchez en España y de la Sra. Armengol en nuestras islas. Hagan ruido, por tanto, si eso les hace felices, pero no traten de engañar a la opinión pública y por favor no jueguen con el sufrimiento de los pacientes.